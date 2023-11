Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Carmen Grebenișan a acceptat provocarea „Sosurilor picante”. A fost nevoită să răspundă la mai multe întrebări, iar răspunsurile ei au uimit. Astfel, influencerul a răspuns că un cântăreț cunoscut în România a căutat-o. Este vorba despre trapperul Ian, unul dintre cei mai admirați de către generația tânără, scrie Playtech.

Întrebată în emisiunea „La Măruță” cine sunt bărbații care i-au făcut avansuri, în ciuda faptului că știau că urma să se căsătorească, Carmen Grebenișan a numit doar unul: trapperul Ian.

„Mi-a scris. Nu eram căsătorită încă. M-a întrebat: «Ce mai faci, ce mai zici?». E un trapper, e cunoscut. Și-a zis cineva care se ocupă de mesajele mele: «Vezi că ți-a scris Ian.». Cred că i-am răspuns și i-am zis că sunt bine. Ce să zic? Asta a fost o chestie clară și concretă”, a povestit Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan a crezut că Jorge i-a făcut avansuri

Ian nu e singura persoană publică care a căutat-o pe Carmen Grebenișan. Ea a povestit că a avut parte de o experiență foarte penibilă când a crezut că Jorge a căutat-o pentru a-i face avansuri. În schimb, el și-a dorit să se vadă cu ea pentru a o invita la podcastul lui.

Cântărețul i-a trimis un mesaj, însă ea nu l-a citit până la capăt. „Jorge. Dar stai să zic. El nu a vrut să mă cucerească. Domnul mi-a pus o întrebare: Când ne vedem la o cină ca să vorbim despre podcast?.

El mă invitase la podcast, dar m-a invitat la cină. Când am văzut doar prima parte, nu am citit. Mi-a fost foarte jenă. Acum îmi e rușine că am crezut asta, dar nu am citit a doua parte. Am înțeles greșit și prost. Am crezut că mă agăța și nu am mai răspuns. I-am spus și lui Alex. Amândoi am înțeles la fel, că nu citisem ce scria la final”, a explicat Carmen Grebenișan la rubrica „Sosurile picante”, din emisiunea lui Măruță.

În aceeași emisiune, Carmen Grebenișan a fost provocată să spună are Alina Ceușan. Cele două sunt prietene de ani buni, astfel au ajuns să se cunoască foarte bine. „Puțin egoistă, ceea ce e bine de multe ori. Doarme mult, neinteresată”, a spus Carmen Grebenișan.

„Îmi este foarte greu să numesc defecte, dar sunt remarci vizavi de ceea ce face ea. E uneori egoistă, dar asta nu o văd ca pe o chestie rea, mie mi-ar plăcea să fiu, uneori, ca ea”, a mai spus Carmen despre prietena ei, conform protv.ro.

Cine e Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan, în vârstă de 31 de ani, s-a născut pe 12 iulie 1992. Este zodia Rac și s-a mutat în Cluj alături de Alina Ceușan, cea care i-a devenit cea mai bună prietenă.

Vedeta, care a concurat și la Survivor România 2023, a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În anul 2014, ea a început să scrie pe blog, iar acum a devenit o sursă de inspirație pentru cele aproape 700.000 de persoane care o urmăresc pe Instagram.