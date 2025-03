Totuși, vedeta nu s-a mai afișat cu partenerul ei, iar acum a explicat și motivul. Carmen a precizat că relația ei merge în continuare foarte bine, iar faptul că nu a mai avut activitate în mediul online are legătură cu un nou proiect important la care lucrează.

„Cu iubitul meu nu am mai postat aproape deloc imagini, am făcut pauză în online. M-am apucat de un proiect foarte mare, pe care am să-l lansez în curând, și am simțit nevoia să ies puțin din zona aceasta, tocmai pentru a mă putea concentra pe ce am de făcut.

A fost o pauză necesară, nu are legătură cu iubitul, de fapt, nu am mai fost activă”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Spynews.ro.

Carmen Grebenișan a fost sinceră și a dezvăluit că nu există bărbat și relație perfectă. „Relația nu are o problemă, din contră, mi se pare că se dezvoltă atât de frumos. Mă bucur că, în sfârșit, am găsit o persoană care să mă facă să mă simt împăcată.

Nu este perfectă, bărbatul perfect nu există, dar este o persoană care are aceleași valori ca și mine, avem aceeași energie și aceleași principii, este foarte important. În această relație există principii de viață la care eu țin foarte mult, nu există minciună, există loialitate 100%, există mai puțină distracție și mai multă muncă, un stil de viață sănătos, un somn sănătos, de la 10 seara.

Toate aceste griji nu trebuie să le mai am pe cap, pentru că cineva se ocupă de ele”, a mai spus Carmen Grebenișan.

