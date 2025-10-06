Carmen Grebenișan trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Influencerița a devenit mamă pentru prima dată, duminică, aducând pe lume un băiețel perfect sănătos. Vestea a fost făcută publică de buna sa prietenă, Alina Ceușan, care a fost alături de ea în ultimele zile și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

Carmen Grebenișan a născut în apă, la o clinică din Constanța

Carmen a născut la o clinică privată din Constanța, unde a mers special alături de partenerul ei, Cristian, cu câteva zile înainte de marele moment. Cei doi radiază de fericire, iar proaspăta mămică se bucură acum de primele clipe alături de micuțul ei.

Deocamdată, Carmen Grebenișan nu a făcut declarații oficiale și nici nu a dezvăluit numele băiețelului, însă le-a spus fanilor anterior că acesta va începe cu litera „K”. De asemenea, Carmen a precizat că numele fiului ei a fost ales de mama iubitului ei și că este un nume foarte rar întâlnit. Prietenii și admiratorii i-au transmis deja sute de mesaje de felicitare, marcând astfel începutul unui nou capitol din viața influenceriței.

Înainte de a naște Carmen Grebenișan le-a dezvăluit fanilor săi că va naște în apă, o metodă tot mai aleasă de viitoarele mămici. „Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și această opțiune – de a naște în apă. Iar când am cunoscut-o pe moașă, am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna.

Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui Cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a spus creatoarea de conținut.

