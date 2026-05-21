Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord a intrat în pre-recepție

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a efectuat, pe 19 mai, o nouă vizită pe șantierele de la loturile 3 și 4 Nord ale Autostrăzii Bucureștiului A0. El a publicat un videoclip, pe rețelele de socializare, în care a arătat stadiul lucrărilor, pornind traseul de pe DN3, care intersectează cele două loturi ale A0 Nord. Scrioșteanu a precizat că lotul 4 care face legătura între DN3 (Cernica/Pantelimon) și Autostrada A2 (Glina) a intrat în pre-recepție.

Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord, care are o lungime de 4,47 kilometri, a fost unul dintre cele mai dificile tronsoane de construit, fiind realizat de grupul UMB. Printre cele mai mari provocări s-a numărat construirea Viaductului Cernica, un pod de 1,3 km care traversează o arie protejată și un lac cu fund nămolos. Lucrările la viaduct au inclus foraje complexe și montarea unor grinzi masive. Un alt punct critic al acestui lot a fost pasajul de 504 metri peste Magistrala CFR București Sud – Oltenița.

Deși acest tronson este aproape finalizat, deschiderea traficului depinde de progresul lucrărilor pe Lotul 3 Nord, care face legătura între Afumați și Pantelimon, porțiune de 8,6 km construită de chinezii de la CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation). Lotul 3 Nord a ajuns la un stadiu de execuție de 80%.

Această întârziere riscă să transforme Lotul 4 într-un „muzeu” (autostradă terminată pe care nu se circulă n.r.) până la finalizarea lotului 3.

„Sprijinim și facem presiuni asupra constructorului Lotului 3 Nord să finalizeze lucrările, întrucât cele două loturi sunt în strânsă legătură”, a precizat secretarul de stat.

A fost anunțată și licitația pentru nodul rutier dintre DN3 și A0

Irinel Ionel Scrioșteanu a anunțat, în videoclip, și lansarea licitației pentru execuția nodului rutier de la Pantelimon, care va conecta DN3 cu Autostrada A0 Nord.

„În primele zile ale săptămânii viitoare va începe licitația pentru execuția nodului rutier dintre DN3 și A0, nod rutier definitiv. După cum știți, acest nod rutier nu a fost prins în studiul de fezabilitate inițial. Am făcut o procedură separată și va fi construit în următorii doi ani, doi ani și jumătate de către o altă firmă, în așa fel încât și DN3 să aibă conectare la A0, fiind singurul drum național din jur-împrejurul Capitalei care nu avea conectivitate la A0”, a precizat el.

Acest lucru reprezintă un pas esențial pentru deblocarea traficului din zona de est a Capitalei. Investiție a devenit extrem de urgentă după ce s-a constatat că proiectul inițial pentru Lotul 3 Nord prevedea doar un pasaj peste drumul național, fără bretele care să permită urcarea sau coborârea de pe autostradă.

Fără realizarea acestui nod, șoferii nu ar fi putut folosi conexiunea directă, iar autostrada ar fi rămas parțial inutilizabilă în acea secțiune. Importanța acestui nod rutier este strategică pentru întreaga infrastructură din jurul Bucureștiului. El va permite descărcarea eficientă a traficului de pe Lotul 3 Nord direct în DN3, evitând astfel supraîncărcarea drumurilor județene din localitățile învecinate.