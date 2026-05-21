Tradus în bani, ca o cifră rotundă, prețul se poate modifica cu circa 100 de lei, în plus sau în minus, pe sistemul bonus-malus.

„Mai devreme de septembrie aceste modificări nu vor intra în vigoare. Am avut discuții informale cu cei din piață pe diverse puncte, iar acum este încă un câmp deschis”, a explicat vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu.

În ce privește sistemul bonus-malus, oficialul spune că este nevoie de niște modificări și clauze suplimentare, facultative la Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA).

„Cert este că avem nevoie de modificări la sistemul bonus-malus și de clauze suplimentare la RCA, cele cu caracter voluntar. La bonus-malus, efectul poate fi 0, pentru că e un sistem de compensare și pot fi ajustări de plus sau minus, dar nu e vorba de sume mari de bani. La o primă analiză, poate fi plus sau minus 100 de lei”, susține Sorin Mititelu.

În ce privește reducerile la asigurări auto, acestea nu vor fi mari, iar principalul motiv pentru care se umblă la prețuri este și faptul că în România sunt tot mai multe accidente rutiere.

„Accidentele – acolo este zona cu impact mare. Aceasta este una dintre cauze. Urmărim să avem mai puține accidente, iar aceste schimbări ar putea conduce spre acea direcție”, a precizat oficialul ASF.

Un alt aspect care este acum în analiză se referă la posibilitatea ca părinții să poată transfera unele clase de bonus între membrii familiei sau către copil.

„Acesta este un alt model care se află în analiză, dar nu se pot transfera mai mult de două clase de bonus. Este la stadiul de nivel, un astfel de model se găsește și în Franța, iar noi avem în vedere să încurajăm responsabilitatea”, a clarificat Sorin Mititelu.

Vicele de la ASF nu a negat nici faptul că războiul din Golf, care a scumpit carburanții, joacă un rol și în posibila creștere a prețurilor RCA.

„Este o legătură când ne uităm la valoarea daunelor unui accident, la severitate, la prețurile produselor și pieselor de schimb, la reparațiile din service. Astfel de creșteri la combustibil duc la o ajustare a comportamentului în folosirea autovehiculului, așa cum s-a văzut și în perioade de criză economică, pandemie, pentru că este o reducere a traficului și a accidentelor auto”, a conchis vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu.

Luna trecută, prețurile polițelor RCA au continuat să crească, generând nemulțumiri în rândul șoferilor. Potrivit ASF, majorările oficiale se situează la 5%, însă mulți șoferi susțin că, în realitate, costurile au crescut cu până la 30%.

Experții indică mai multe cauze. Printre acestea, se numără scumpirea pieselor auto și creșterea costurilor de reparație în service-uri. Totodată, anumite mărci de autoturisme au fost clasificate ca având un risc ridicat, din cauza frecvenței mari a accidentelor în care sunt implicate.

„Sistemul bonus-malus nu mai protejează suficient șoferii, chiar și cei fără accidente recente plătesc mai mult”, avertizează brokerii.