VIDEO/ Carmen Negoiță, armistițiu cu fostul soț. La ce înțelegere a ajuns cu Ionuț Negoiță pentru binele copiilor

„Contează mult educația pe care o ai în primii ani de viață și contează ca ambii părinți să fie pe aceeași direcție. Dacă un părinte le face poftele și celălalt nu, atunci ei nu mai știu ce să înțeleagă. Din punctul ăsta de vedere, eu și Ionuț (n.r. – Ionuț Negoiță, fostul ei soț) întotdeauna le-am dat lucruri ca recompensă, chestii pe care trebuie să le merite”, ne-a povestit Carmen.

Ea a exemplificat cu o situație prin care a reușit, în toți acești ani, să-i facă pe cei doi copii ai ei să nu aibă impresia că li se cuvinte totul:

„La un moment dat, Harry își dorea un telefon. I-am zis că dacă ia peste 9,50 la evaluarea națională, o să-i dau telefonul meu. La limba română a luat și i-am dat telefonul, însă la matematică, pentru că avea deja telefonul, s-a relaxat și nu a mai făcut bine. I l-am confiscat și i-am zis că dacă-l vrea înapoi, la examenul de la engleză trebuie să ia și mai mult. A luat 9,99. Pe Ilfov a fost al doilea”.

Puși la muncă în vacanța de vară

Chiar dacă ea și fostul soț au o situație financiară bună, Carmen și Ionuț au decis să nu-i răsfețe prea mult pe cei doi copii, ci să-i facă să aprecieze de mici valoarea banului. De mici, Ingrid și Harry au fost puși la muncă, fie în biroul bunicii, fie în parcul de distracții a tatălui lor.

„Vara trecută au muncit amândoi. Ingrid a fost la mama la birou, i-a îndosariat toate lucrurile la contabilitate, a făcut toată arhiva. Mai merg și la tatăl lor, din când în când, amândoi și lucrează în parcul de distracții. Vara au timp să și muncească și să studieze. Ingrid acum își caută job, pentru că în Anglia sistemul de învățământ este diferit: au mai puține ore, însă fac multe proiecte. Ea acum trebuia să facă voluntariat peste 30 de ore în primul trimestru”, ne-a povestit Carmen.

Și băiatul va pleca la studii în Anglia, anul viitor: „Harry este în zona de IT. Sper nu doar să se joace, ci să și creeze ceva. Sper să găsească la Londra un grup de băieți cu care să facă ceva în acest domeniu, pentru că este extrem de bun. Orice problemă pe care o am cu telefonul sau nu știu să fac ceva pe calculator el are o aplicație pentru orice și cum îi dau telefonul îmi rezolvă. Comentează la început, dar după îmi rezolvă”.

”Avem, din păcate, şi persoane publice care au dificultăţi în a exprima o idee într-o frază coerentă”

Citește mai multe despre Carmen Negoiță, Copii și educatie pe Libertatea.