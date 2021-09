Carmen Negoiță de la „Bravo, ai stil!” a vorbit despre situația financiară. „Lumea are senzația că trăiesc pe un pat de roze”

„Divorțul nu a fost dureros, înainte și după au fost perioade mai dificile. Când am ajuns la divorț, eram foarte împăcată cu decizia luată.

După divorț, a fost o perioadă ciudată, poate o să scriu o carte despre acest lucru, pentru că lumea are senzația, din online, că trăiesc pe un pat de roze. Pe Instagram nu vreau să mă plâng, doresc să arăt doar lucrurile frumoase și locurile extraordinare pe care le descopăr.

Faptul că sunt zâmbitoare și pozitivă se datorează atitudinii mele și mentalului puternic, nu pentru că viața mea este fabuloasă tot timpul. Și eu am de plătit facturi, și poate nu am tot timpul bani în cont, iar uneori trebuie să mă „drămuiesc cu banii.

Poate pare greu de crezut, uitându-te pe conturile mele de socializare, că și eu am probleme ca orice alt om. Am ales ca, pe lângă cele două businessuri, să am și o activitate pe partea de online, pentru că îmi place și sunt o tipă activă și îmi doresc să evoluez din toate punctele de vedere”, declarat Carmen Negoiță pentru revista VIVA!

