Carmen Negoiță s-a mutat cu iubitul, politicianul Cătălin Boboc. „El mă face să mă simt femeie”

„Cătălin este un bărbat frumos, responsabil, așezat, cu simțul datoriei, dar este atent la oameni, empatic, știe să zâmbească și să se bucure de viață. Când l-am cunoscut, mi s-a părut un om dur, dar, după ce am povestit mai mult, mi-am dat seama că este un tip sociabil și de viață.”, a spus ea pentru viva.ro.

În același interviu, Carmen Negoiță a dezvăluit și cum l-a cunoscut pe iubitul politician. „La un brunch, prin intermediul unor prieteni comuni, iar câteva ore mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să merg cu el la o zi de naștere și am acceptat. De atunci, ne-am întâlnit în fiecare zi, vorbeam la telefon și toată treaba cu datingul a durat patru zile. Apoi, mi-a spus că își dorește ceva serios și am fost de acord să încercăm. O lună mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să ne mutăm împreună și am acceptat.”, a mai adăugat ea.

Carmen Negoiță a fost căsătorită cu Liviu Negoiță, însă în 2011 au divorțat. După separare, vedeta s-a întreținut singură, și-a deschis și unele afaceri. Este femeie independentă așa că i-a fost greu să își găsească jumătatea.

„Este destul de greu, ca femeie independentă, să găsești pe cineva care să fie la același nivel, chiar și energetic, nu numai ca realizări. Majoritatea bărbaților în ziua de astăzi fug de responsabilitate, nu de aceea financiară, ci a asumării relației. O văd ca pe un rol pe care trebuie să îl îndeplinească full time.

Ce îmi place la iubitul meu este că mă face să mă simt femeie. Și sunt așa pentru că el este un bărbat asumat, stăpân pe sine, foarte puternic. Se implică în toate lucrurile, muncim de luni până vineri, dar știm și să ne distrăm. Avem pasiuni comune și ne place ordinea.”, a mai povestit ea pentru revista VIVA!.

Cătălin Boboc este secretar de stat la Ministerul Muncii. Acesta are 45 de ani și un copil dintr-o relație anterioară.

