Dacă despre cariera ei a vorbit întotdeauna, Carmen Șerban a fost mereu rezervată în ceea ce privește viața ei amoroasă. Foarte rar s-a afișat public cu un partener și la fel de rar a vorbit despre relațiile ei personale.

Acum, ea a recunoscut că e singură, că s-a despărțit de iubitul pe care îl avea. Vedeta nici nu a fost căsătorită. „În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani. Nu a mai mers și am decis împreună «să luăm o mică pauză» deși știm amândoi că s-a terminat definitiv.

Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni. Odată cu înaintarea în vârstă prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel «suflet-pereche», dacă există într-adevăr așa ceva! Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine”, a explicat cântăreața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ulterior, ea a povestit despre cariera ei care deja durează de ani. „În copilărie nu am visat că o să ajung să trăiesc în Bucuresti și nici că o să devin un artist iubit și admirat de milioane de oameni. De-a lungul timpului, numele Carmen Șerban și muzica mea a vândut peste 6 milioane de discuri și casete audio. Am plecat de la un hobby.

Recomandări Bușoi a ascuns în acte că a fost finanțat de Qatar. Întrebat de Libertatea, Parlamentul European a confirmat obligația: „Parlamentarii își declară deplasările plătite de terți”

În primii 10 ani am investit și nu am câștigat bani din muzică, iar apoi, într-un final, după mulți ani a apărut și celebritatea la pachet cu banii. Nu regret nicio secundă că am plecat din Timișoara. Orașul în care mă simt acasă este Bucureștiul. Orașul în care m-am născut și mi-am trăit copilăria este Timișoara. Ambele sunt importante și dragi sufletului meu, dar fiecare are o însemnătate diferită”, a mai declarat vedeta pentru Fanatik.

Întrebată despre cum își petrece sărbătorile, ea a anunțat că se împarte între familie și muncă. „Crăciunul îl voi face alături de familie și de prieteni, iar de Revelion voi cânta la Hanul Pădurarilor din comuna Tupilați, județul Neamț, unde în mai puțin de 5 zile de la postarea pe Facebook a anunțului în vederea promovării, a fost sold out.

Sunt un artist iubit și apreciat de foarte multă lume, sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă, pentru că îmi câștig banul prin munca mea și pentru că cheltuiesc doar bănuții mei. Cum se spune «sunt eu pe spinarea mea» și nu sunt în cârca nimănui. Îi iert pe toți care mi-au greșit și cer iertare acelora față de care am greșit”, a încheiat ea.

Carmen Șerban, declarații despre posibilitatea de a deveni mamă

Recomandări (Ne)adevărul din memoriile lui Daniel Morar și de ce o urăște pe Kovesi?

La începutul lui 2018, Carmen Șerban recunoștea că are iubit. Cei doi nu aveau însă planuri de căsătorie, dar vedeta își dorea să devină mamă. „O să mă mărit şi eu. Am avut o cântare în Dubai la sfârşitul anului trecut, a două zi după cântare am mers să ne plimbăm şi am urcat nişte scări şi am căzut. Aşa că mi-am spus, anul ăsta mă mărit! Mai vin o dată în Dubai şi îmi găsesc un bărbat şi uite m-au sunat nişte oameni să mă cheme din nou în Dubai.

Anul asta, vreau, nu vreau, mă mărit. Am şi un iubit, dar deocamdată nu am inel de la el. O să fac şi un copil, dacă dă Domnul, nu mă opun!”, a declarat Carmen Şerban la un post de televiziune, acum patru ani, conform cancan.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „După o prestație fabuloasă, să faci așa ceva...” Reacții dure după gestul cu tentă obscenă de pe podiumul finalei CM

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro Elena Băsescu nu a avut noroc în căsnicie. Acum, a rămas să își crească singură cei trei copii. Ce pensie alimentară primește fiica lui Traian Băsescu

Observatornews.ro "Nu sunt medici, sunt îngeri!" Miracol pentru Alexia, copila cu braţele frânte în accidentul cumplit din Paşcani. Operaţia a durat 20 de ore

Știrileprotv.ro Condiția surprinzătoare pe care Austria o pune României pentru a intra în Schengen

FANATIK.RO Adi Ilie a nimerit cel mai nebun pariu pe finala CM: “2-2 final, 3-3 în prelungiri, Argentina la penalty-uri!”. Video exclusiv

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2022. Taurii ar fi bine să dea curs dorinței de a păstra ceea ce este bun în viața lor și de a-i proteja pe cei dragi

PUBLICITATE Teia Ciulacu: „Miza este supraviețuirea speciei umane”