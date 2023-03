Carmina a plecat la Arad, la mama ei, cu trenul, însă la întoarcere a izbucnit în plâns. Fata cea mare a lui Liviu Vârciu s-a mutat de curând în București, într-un complex nou de blocuri, unde tatăl ei i-a cumpărat un apartament. Până în urmă cu câteva luni, Carmina a locuit la Arad împreună cu mama ei, Ami Teiceanu, iar despărțirea de aceasta a fost dureroasă.

Pe Tik Tok, Carmina a postat un video în care s-a filmat în tren, atunci când se întorcea în București, însă plângea foarte tare. Fiica lui Liviu Vârciu spunea că are „o criză existențială”.

„Știți cum se zice că sunt doar momente și clipe de fericire în viață. Mă rog, aici aveam o criză existențială pentru că eram în tren spre București, dar asta e o altă parte a poveștii. Mi-am luat bilet de tren din nou, pentru că mi se pare mult mai ușor să ajung acasă de la gară decât dacă aș fi fost cu avionul, aș fi făcut ore întregi de trafic și cine are chef de asta? Nu eu… Am ajuns până la urmă în București, pot să zic că m-am odihnit cât de cât. Trecând peste chestia asta, am așteptat să vină mașina după ce mi-am comandat. A venit și mașina, m-a dus până acasă.

Am observat că vremea aici e foarte urâtă, adică e dizgrațios de urâtă, pe mine mă face să mă simt foarte incomod și foarte depresiv. Am ajuns și acasă, cum am mai zis. Mi-am mai luat și un suc din gară, pentru că mă gândeam că nu am nimic acasă și trebuia să beau și eu ceva, nu mă judecați, mi-a fost poftă de suc. Am ajuns și la apartament, am deschis toate geamurile ca să se aerisească, mi-am dat seama că s-a depus praful. Asta înseamnă că trebuie să fac curat, dar nu e nicio problemă, că nouă ne place să facem curățenie, dar, până să fac curat, m-am băgat în pat pentru că nu aveam chef de nimic și am fost foarte obosită”, a spus Carmina Vârciu în mediul online, potrivit WOWbiz.ro.

Recomandări REPORTAJ. Cum a ajuns un fotbalist să facă echipă cu un cățel într-o afacere cu bere artizanală. „Fiecare etichetă îi este dedicată și are o poveste specială”

„Trec uneori prin niște stări și niște faze foarte nașpa ale vieții mele, dar am să le depășesc cu brio”

Într-un alt video postat pe rețelele de socializare, tânăra, în vârstă de 20 de ani, a povestit cu ce situație se confruntă. Carmina este de părere că viața în București este foarte grea, mai ales că locuiește singură și nu are o persoană apropiată care să îi fie alături.

„În timp ce făceam curat mă gândeam la esența vieții și încercam să găsesc o parte pozitivă în toată negativitatea mea, pentru că suntem oameni și eu la fel am momente și stări foarte anxioase și foarte proaste, de care vreau să știu doar eu și cu care mă zbat în fiecare zi ca să pot să le depășesc. Având în vedere că sunt singură la București din toate punctele de vedere, încerc să mă străduiesc să fac ceva măreț cu viața mea și știu că o să reușesc la un moment dat, pentru că chiar sunt ambițioasă. Dacă îmi doresc ceva, lupt pentru acel ceva, chiar dacă e foarte greu, neimaginabil de greu. Știu că la un moment dat, totul o să fie ok și tind să vă mulțumesc pentru mesaje. Sunt ok, trec uneori prin niște stări și niște faze foarte nașpa ale vieții mele, dar am să le depășesc cu brio”, a zis Carmina Vârciu ziua următoare.

Recomandări Cum mimează Guvernul dialogul cu societatea civilă și e gata să comită o gafă: sclavia se comemorează, nu se sărbătorește

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”. Dezvăluirile făcute de eroul de la Sevilla

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Diana Șoșoacă a dat lovitura vieții! Câți bani a luat dintr-un foc!

Viva.ro Cum s-au cunoscut de fapt Oana Matache, sora Deliei, și Radu Siffredi: 'Aveai gagică, eu aveam soț'

Observatornews.ro "Nu poate fi copilul meu". Durere mare lângă sicriul alb al Athinei, la înmormântarea primeia dintre cele 57 de victime ale catastrofei din Grecia

Știrileprotv.ro Femeie dată dispărută în 1992 și declarată decedată de autorități, găsită într-un azil de bătrâni după 31 de ani

FANATIK.RO Telefoanele care îti iau datele fără voia ta. Au mai multe aplicații periculoase

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro Vedetele care au adoptat postul intermitent. 'Am găsit elixirul'

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2023. Taurii se agită mai mult decât de obicei, din cauza unor emoții negative acumulate, de care nu știu cum să scape

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive