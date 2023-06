Carmina Vârciu e rodul iubirii dintre prezentatorul și artistul Liviu Vârciu și Ami Teiceanu. Mulți ani a locuit cu mama ei la Arad, însă de când a devenit studentă stă la București, în propriul ei apartament. Cu tatăl ei are o relație bună acum, după ce acum ceva vreme declara că nu se mai înțeleg.

Carmina Vârciu: „Noi tindem să fim uniți, să fim familia perfectă, chiar dacă uneori mai iese și cu ceartă”

„Ne înțelegem foarte bine, chiar foarte bine. Mai sunt situații, dar ne înțelegem foarte bine. Da, m-am mutat aici, aici m-am așezat! (n.r. în București) Da. (n.r. s-au rezolvat problemele dintre ea și tatăl ei) Ziceam că nimeni nu are familia perfectă, nu cred că există, dar noi tindem să fim uniți, să fim familia perfectă, chiar dacă uneori mai iese și cu ceartă. Trecem cu bine peste!

Amândoi suntem destul de încăpățânați pentru că am moștenit chestia asta de la el, dar parcă nu putem să stăm certați. Nu putem să stăm supărați, îl simt că așa e și la el, suntem cumva conectați. Este valabil și în cazul mamei, nu putem să stăm supărate. Ne sunăm, se uită la mine cumva, mă uit la el cumva și am trecut peste.”, a zis ea.

Și a continuat, mărturisind că e mândră că tatăl ei are o familie fericită alături de Anda Călin și de copiii lor. „Mă bucur pentru tata, mă bucur că este fericit. Mă bucur pentru frații mei. Mă gândeam că dacă tata o să își refacă viața și o să aibă alți copii, fiind ceva complet normal, mi-am dorit ca aceștia să crească armonios, într-o familie frumoasă. Da. (n.r. stă în apartamentul ei) Da, ne înțelegem. (n.r. cu Anda Călin)”.

Ce planuri are Carmina Vârciu după ce termină facultatea

Anul următor, în vară, Carmina Vârciu va susține examenul de licență. După ce va absolvi vrea să ducă mai departe afacerile familiei. „Al treilea, în ultimul an la facultate. Trece timpul, îmbătrânesc. Este OK și cu facultatea, mai am puțin și o termin.

Preiau eu ștafeta! Pot să zic că s-ar putea să continui afacerea familiei. Am destul de multe proiecte mărețe, la care visez de mult timp. Abia aștept să le dau culoare, să le conturez ca să prindă viață. Doamne ajută, ce pot să zic mai mult?”, a mai zis ea pentru Ego.

În cariera pe care a ales-o, de jurnalist, ea a fost susținută de părinții ei. Și mama și tata au fost de acord cu drumul ales. „Orice aș fi făcut sau ales în viața asta să fiu, au fost foarte toleranți și înțelegători, atât el, cât și mama. Dacă voiam să fiu medic veterinar, eram medic veterinar.

Au fost super OK și super înțelegători, m-au susținut și m-au ajutat să mă formez ca om ca să pot să ajung acolo unde îmi propun. Toată viața am fost atentă ce și cum, dar nu am avut un mare stres pentru că tot timpul am fost la locul meu, pot să număr pe degete a câta oară este când ies în oraș, am fost foarte cuminte, stăteam în casă și cam atât. Mi-a spus: “Orice domeniu este greu, dar, dacă îți place, nu o să mai fie atât de greu!”. Da. (n.r. vrea să îi ia locul pe scenă lui Liviu Vârciu)”, a încheiat tânăra.

