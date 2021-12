Pe Instagram, Dorian Popa a anunțat că a lansat cartea „Tu ești următorul influencer de succes”, scrisă de Ionuț Țuța. „Am LANSAT CARTEA «TU EȘTI URMĂTORUL INFLUENCER DE SUCCES», scrisă de @ionuț.tuta ? din păcate, avem doar 10.000 de exemplare, iar o parte sunt deja vândute în prelansare… așa că, GRĂBIȚI-VĂ”, a transmis la prima oră a dimineții artistul.

Actor, cântăreț, antreprenor, vlogger, influencer, la 33 de ani, Dorian Popa bifează încă o reușită cu această carte al cărei personaj principal este. Pentru Fanatik, artistul a dezvăluit subiectul autobiografiei lansate chiar astăzi. „Cartea este făcută să fie cât se poate de plăcută, de digerabilă, în stilul meu umoristic, dar, în același timp, cât se poate de realist. Cartea are 300 de pagini, dar nu sunt scrise cuvinte, rând după rând. La anumite citate am reușit să le punem niște chenare, citate, ca să fie cartea mai vioaie, nu lectură stufoasă efectiv. Am văzut setea oamenilor pentru a cunoaște mai multe substraturi din acest domeniu, social media, care a devenit un business de toată frumusețea.

Am îmbinat ideea de business din carte cu ideea de viață personală. Am povestit clădirea personalității mele, a educației, cum a apărut muzica în viața mea, ce alte cariere am mai încercat. E un fel de autobiografie, cu business book de toată frumusețea, după părerea mea. E ca un manual de Windows”, a declarat Dorian Popa.

Cum l-a influențat Mihai Bendeac pe Dorian Popa

Cântărețul spune că pentru acest nou proiect a fost influențat de Mihai Bendeac, care a lansat o carte de succes, „Jurnalul unui burlac. Conversații cu mama”. „Pot să spun că bunul meu prieten Mihai Bendeac a existat în mintea mea și a fost o sursă de inspirație atunci când m-am gândit la această carte. Dar trebuie să spun și că o aveam în minte de ceva vreme, doar că a fost sincronizare cerească și ca în acest timp să putem să ne și apucăm de ea, și să și putem să o livrăm în timp util, astfel încât să fie în inimile oamenilor de sărbători”, a mai declarat artistul, care a dezvăluit că nu el a scris cartea, ci Ionuț Țuța. Timp de trei zile i-a povestit acestuia detalii din viața lui în online, dar și din viața de om de afaceri.

„M-a intervievat trei zile, de dimineață până seara. Efectiv nu m-am mișcat din canapea”

Scriitorul a pus cap la cap toate informațiile și așa a ajuns pe piață produsul finit, cartea cu și despre Dorian Popa.

„Cartea nu este scrisă de mine, eu sunt un tip mai mult pe business și mi-am dat seama că nu am calitățile necesare de a fi un scriitor. Nu știu dacă aș fi avut timpul necesar, motiv pentru care am lucrat cu Ionuț Țuța, cel care a scris cartea și care m-a intervievat trei zile, de dimineață până seara, timp în care eu am povestit video. Teoretic, realizarea cărții a durat trei zile. Efectiv nu m-am mișcat din canapea.

Cred că au fost cele mai lungi zile de muncă sedentare din viața mea. Singurul lucru care m-a interesat a fost faptul că acela care se va ocupa de scrierea cărții să fie un om competent, pentru că este importantă trecerea de la cuvintele mele la rândurile scrise”, a mai spus Dorian Popa pentru fanatik.ro.

