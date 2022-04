Premiile Grammy sunt prezentate anual de către Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrări a Statelor Unite ale Americii pentru realizări deosebite în domeniul înregistrărilor muzicale.

După ce a fost amânată din ianuarie ca urmare a pandemiei de coronavirus, anul acesta gala Grammy Awards se va desfăşura la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, în loc de Staples Center din Los Angeles.

Câteva lucruri pe care trebuie să le știi despre Premiile Grammy din 2022

Membrii cu drept de vot au ascultat foarte multă muzică

Au fost propuse pentru nominalizare aproape 22.000 de piese și albume. Acesta este motivul pentru care unele dintre categoriile principale au fost extinse de la opt la zece nominalizări pentru prima dată. „Trăim într-o perioadă de creștere extraordinară a muzicii”, a explicat CEO-ul Academiei de Înregistrări Harvey Mason, Jr. „Peste 60.000 de cântece sunt lansate pe zi”, a mai spus acesta.

Olivia Rodrigo este marea favorită

Starul Disney devenită senzație a muzicii pop Olivia Rodrigo este nominalizată la toate cele patru categorii principale. Tânăra de 19 ani a fost nominalizată la premiile Grammy pentru cel mai bun artist debutant, cel mai bun cântec („Drivers License”), cea mai bună înregistrare („Drivers License”) și cel mai bun album „Sour”. Dacă va pleca acasă cu toate trofeele, va fi al treilea artist din istorie care reușește acest lucru, după Christopher Cross și Billie Eilish.

Un cântec din 1934 concurează pentru Grammy pentru cea mai bună înregistrare

„I Get A Kick Out Of You” a lui Cole Porter este una dintre cele 10 piese aflate în cursa pentru premiul Grammy pentru înregistrarea anului, prin coverul lansat de Lady Gaga și Tony Bennett. Artistul de 95 de ani și-a anunțat retragerea de pe scenă anul trecut, după ce a fost diagnosticat cu maladia Alzheimer.

Tributuri aduse lui Stephen Sondheim și Taylor Hawkins

Legenda Broadway Stephen Sondheim, care a murit la 91 de ani, pe 22 martie, va fi celebrată prin recitaluri susținute de Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt și starul „West Side Story” Rachel Zegler. Există, de asemenea, planuri pentru un tribut adus bateristului Foo Fighters Taylor Hawkins, la o săptămână după moartea prematură a acestuia (25 martie), la vârsta de 50 de ani.

Jon cine?

Pianistul de jazz Jon Batiste are cele mai multe nominalizări la Grammy anul acesta – 11 -, pentru albumul lui solo „We Are”, dar și pentru coloana sonoră a filmului Pixar „Soul”.

Membru al unei dinastii muzicale din New Orleans, el este probabil cel mai cunoscut ca lider al trupei din talk show-ul vedetei TV Stephen Colbert. Doar doi artiști au depășit 11 nominalizări per ediție: Michael Jackson, în 1984, și Babyface, în 1997.

Dua Lipa nu și-a înscris hitul „Levitating”

Piesa a fost cel mai bine vândut cântec din 2021 în SUA și a petrecut un număr record de 70 de săptămâni în topul Billboard. Piesa nu a fost propusă spre nominalizare, se pare, pentru a evita recunoașterea rapperului DaBaby, după ce acesta a făcut o serie de comentarii homofobe anul trecut.

Drake încă boicotează gala Grammy

Cel mai recent album al lui Drake, „Certified Lover Boy”, a fost nominalizat pentru cel mai bun material discografic rap, iar single-ul „Way 2 Sexy”, cu Future și Young Thug, pentru cea mai bună piesă rap. El a cerut însă ca nominalizările să fie anulate, iar Recording Academy i-a onorat solicitarea.

Este un critic de mulți ani al ceremoniei, chiar și atunci când câștigă. De asemenea, de pe listă lipsește The Weeknd, care a refuzat să participe la Grammy după ce a fost omis la nominalizările de anul trecut. Ariana Grande și Doja Cat au refuzat și ele să își propună duetele cu The Weeknd, într-o aparentă demonstrație de solidaritate.

Kanye West a fost rugat să nu susțină recitalul

Când nominalizările la Grammy au fost anunțate anul trecut, Kanye West a primit cinci nominalizări, inclusiv albumul anului pentru cel de-al zecelea album eclectic. Dar, cu două săptămâni înainte de show, organizatorii i-au spus vedetei că recitalul său programat a fost anulat, din cauza „comportamentului său online”.

Printre altele, West, care acum este cunoscut ca Ye, a lansat un videoclip muzical animat care înfățișa răpirea și înmormântarea unui personaj care seamănă cu Pete Davidson, vedeta de comedie care are în prezent o relație cu fost sa soție, Kim Kardashian. Totuși, West este încă invitat la ceremonie.

Recording Academy nu a ajuns la un consens cu BTS

În pofida faptului că a avut cea mai vândută melodie din lume anul trecut, „Butter”, trupa pop sud-coreeană BTS este nominalizată la un singur premiu, cel pentru cel mai bun duo pop. Anul trecut, au pierdut acea categorie în fața lui Lady Gaga și Ariana Grande.

Adele a ratat gala

După ce a fost marea câștigătoare la premiile Brit în urmă cu două luni, Adele este complet absentă de la nominalizările pentru Grammy, dintr-un motiv foarte simplu. Single-ul „Easy On Me” și, respectiv, cel de-al patrulea album de succes „30” au fost ambele lansate după data limită de 30 septembrie 2021.

Alte albume care au ratat termenul limită au inclus „Equals”, al lui Ed Sheeran, „An Evening With Silk Sonic”, al lui Bruno Mars și Anderson .Paak,, și „Red (Taylors Version)”, al lui Taylor Swift.

Muzica country a avut un an prost

Există 40 de nominalizări disponibile în cele patru categorii principale ale premiilor Grammy, dar doar unul dintre aceste locuri a fost ocupat de un artist country: Jimmie Allen. Vedete consacrate, inclusiv Kacey Musgraves, Chris Stapleton, Mickey Guyton, Maren Morris și Sturgill Simpson, care au lansat albume de succes în 2021, au fost omise.

Kanye West ar putea fi nevoit să împartă un Grammy cu alte 160 de persoane

Dacă Kanye West câștigă albumul anului pentru Donda, scena va deveni foarte, foarte aglomerată.În lista de nominalizări, recordul său este atribuit celor peste 160 de persoane. În anii precedenți, doar persoanele care au contribuit cu 33% din timpul de redare a unui album puteau merita o nominalizare; dar această regulă a fost abandonată pentru 2022.

Abba dovedește că niciodată nu este prea târziu pentru a obține o nominalizare la Grammy

La 50 de ani de la single-ul de debut, ABBA a primit prima nominalizare la Grammy – pentru înregistrarea anului, pentru single-ul „I Still Have Faith In You”.

Trupa în sine a întâmpinat onoarea cu un umor tipic suedez sec. „Un Grammy ar trebui să fie obligatoriu pentru cei care îndrăznesc să facă o pauză de 40 de ani între lansările de albume. Sugerăm o categorie nouă”, au declarat membrii trupei pentru Variety.

Arooj Aftab este nominalizat-surpriză pentru cel mai bun artist nou

Fanii trupei britanice Glass Animals au fost uimiți să-i vadă nominalizați în acest an, la mai bine de un deceniu de când s-a înființat trupa. La fel de șocat a fost muzicianul pakistanez-american Arooj Aftab, care a câștigat o nominalizare datorită celui de-al treilea album al ei Vulture Prince.

Există câțiva nominalizați controversați

La cinci ani după ce s-a confruntat cu acuzații de molestare sexuală, Louis CK a fost nominalizat pentru cel mai bun album de comedie. Starul rock Marilyn Manson, judecat pentru agresiuni sexuale, ar putea câștiga un trofeu pentru albumul anului, în calitate de compozitor și interpret pentru „Donda”, materialul lui Kanye West.

Iar producătorul Dr Luke, care a fost acuzat de agresiune sexuală de fosta sa protejată Kesha, are o șansă la premiul pentru albumul anului, cântecul anului și cea mai bună piesă rap datorită colaborării sale cu Doja Cat. Artistul de comedie Dave Chappelle a fost nominalizat la premiul pentru cel mai bun album vorbit, în ciuda unei controverse aprinse stârnite de niște glume pe care le-a făcut despre comunitatea trans.

Nominalizările de la premiile Grammy 2022 au fost anunțate, miercuri seara. Jon Batiste, Justin Bieber, Billie Eilish, Doja Cat și H.E.R. au primit cele mai multe nominalizări.

Lista nominalizărilor la principalele categorii ale premiilor Grammy 2022

Record of the Year

ABBA – I Still Have Faith In You

Jon Batiste – Freedom

Tony Bennett, Lady Gaga – I Get A Kick Out of You

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right on Time

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Billie Eilish – Happier Than Ever

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Olivia Rodrigo – Drivers License

Silk Sonic – Leave The Door Open

Album of the Year

Jon Batiste – We Are

Tony Bennett and Lady Gaga – Love For Sale

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

Song of the Year

Ed Sheeran – Bad Habits

Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise

Olivia Rodrigo – Drivers License

H.E.R. – Fight For You

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Silk Sonic – Leave The Door Open

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right On Time

Best New Artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Best Pop Vocal Album

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Olivia Rodrigo – Sour

Best Dance/Electronic Recording

Afrojack & David Guetta – Hero

Ólafur Arnalds, Bonobo – Loom

James Blake – Before

Bonobo, Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak

Caribou – You Can Do It

Rüfüs du Sol – Alive

Tiësto – The Business

Best Alternative Music Album

Fleet Foxes – Shore

Halsey – If I Cant Have Love, I Want Power

Japanese Breakfast – Jubilee

Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

St. Vincent – Daddys Home

Best R&B Performance

Snoh Aalegra – Lost You

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

H.E.R. – Damage

Silk Sonic – Leave the Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Best Progressive R&B Album

Eric Bellinger – New Light

Cory Henry – Something To Say

Hiatus Kaiyote – Mood Valiant

Lucky Daye – Table For Two

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington – Dinner Party: Dessert

Masego – Studying Abroad: Extended Stay

Best Rap Performance

Baby Keem, Kendrick Lamar – Family Ties

Cardi B – Up

J. Cole, 21 Savage & Morray – ​​My Life

Drake, Future, Young Thug – Way Too Sexy

Megan Thee Stallion – Thot Shit

Best Traditional R&B Performance

Jon Batiste – I Need You

BJ the Chicago Kid, PJ Morton, Kenyon Dixon, Charlie Bereal – Bring It On Home

Leon Bridges, Robert Glasper – Born Again

H.E.R. – Fight for You

Lucky Dave, Yebba – How Much Can A Heart Take

Best Rap Album

J. Cole – The Off-Season

Drake – Certified Lover Boy

Nas – Kings Disease 2

Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

Kanye West – Donda

Best Melodic Rap Performance

J. Cole, Lil Baby – Pride Is The Devil

Doja Cat – Need to Know

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Tyler, the Creator Featuring YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign – WusYaName

Kanye West, The Weekend, Lil Baby – Hurricane

Best Rap Song

DMX, Jay-Z, Nas – Bath Salts

Saweetie, Doja Cat – Best Friend

Baby Keem, Kendrick Lamar – Family Ties

Kanye West, Jay-Z – Jail

J. Cole, 21 Savage & Morray – ​​My Life

Best Latin Pop or Urban Album

Pablo Alborán – Vértigo

Paula Arenas – Mis Amores

Ricardo Arjona – Hecho A La Antigua

Camilo – Mis Manos

Alex Cuba – Mendó

Selena Gomez – Revelación

Best American Roots Performance

Jon Batiste – Cry

Billy Strings – Love and Regret

The Blind Boys of Alabama and Bela Fleck – I Wish I Knew How It Would Feel to be Free

Brandy Clark Featuring Brandi Carlile – Same Devil

Allison Russell – Nightflyer

Best American Roots Song

Rhiannon Giddens, Francesco Turrisi – Avalon

Valerie June Featuring Carla Thomas – Call Me A Fool

Jon Batiste – Cry

Yola – Diamond Studded Shoes

Allison Russell – Nightflyer

Best Folk Album

Mary Chapin Carpenter – One Night Lonely (Live)

Tyler Childers – Long Violent History

Madison Cunningham – Wednesday (Extended Edition)

Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – Theyre Calling Me Home

Sarah Jarosz – Blue Heron Suite

