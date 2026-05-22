În weekendul din 23 și 24 mai, porțile istoricului Palat Bragadiru din București se vor deschide pentru a doua ediție a Anti-Aging Festival. Evenimentul reprezintă o platformă integrată ce reunește, într-un singur loc, medicina longevității, tehnologiile de health optimization, sportul, nutriția și wellness-ul.

Dacă prima ediție a evenimentului a avut loc anul trecut la Conacul Serghiescu și a reunit aproximativ 700 de participanți, pentru anul 2026 organizatorii au extins considerabil conceptul. Interesul pentru sănătatea preventivă și healthy aging înregistrează o creștere accelerată în România, motiv pentru care la Palatul Bragadiru sunt estimați, de această dată, peste 1.500 de participanți.

„Am observat că există foarte mult interes pentru longevitate, dar informația este adesea fragmentată, comercială sau greu de verificat. Ideea festivalului a pornit din dorința de a crea un spațiu în care publicul să poată avea acces direct la medici, cercetători, specialiști și tehnologii relevante, într-un format accesibil și aplicat”, explică Cristiana Pasol, cofondator al Anti-Aging Festival.

Unul dintre obiectivele majore ale ediției din acest an este democratizarea accesului la informația medicală validată și crearea unei punți de legătură între publicul larg și industria globală de longevity.

Pentru a atinge acest scop, festivalul a fost structurat în trei zone principale:

Anti-Aging Conferences — spațiul dedicat dezbaterilor științifice și prezentărilor academice;

Sport & Experience Garden — o zonă activă axată pe mișcare și tehnici de recuperare;

Anti-Aging Expo — spațiul expozițional unde publicul poate interacționa cu brandurile de profil.

Evenimentul este organizat de Asociația de Antiaging & Sport, Venusao Academy și Venusao Premium Pilates & Antiaging. Un punct forte din punct de vedere științific îl reprezintă parteneriatul academic cu Geneva College of Longevity Science — una dintre instituțiile europene de elită în cercetarea longevității. Acest pas asigură conectarea directă a festivalului bucureștean la tendințele și validările științifice internaționale.

Agenda din acest an este una extrem de densă, incluzând peste 40 de speakeri locali și internaționali. Prezentările și workshopurile vor acoperi teme esențiale precum medicina preventivă, genomica, sănătatea hormonală, nutriția și metabolismul, fitnessul pentru longevity, recuperarea, sănătatea mentală și tehnologiile emergente.

Printre invitații speciali se numără Prof. Dr. Luiza Spiru, Dr. Dominik Thor, Dr. Laura Gavrilaș și Dr. Miruna Muha, alături de renumitul specialist Florin Cujbă și experți de top din zona de sport, pilates și functional training.

„Longevitatea nu mai înseamnă doar suplimente sau tratamente anti-aging. Înseamnă un mod de viață construit pe prevenție, mișcare, recuperare, echilibru emoțional și tehnologie folosită inteligent. Cred că oamenii au nevoie de contexte reale în care să înțeleagă ce funcționează și cum pot aplica aceste lucruri în viața lor de zi cu zi”, subliniază Prof. Dr. Luiza Spiru, una dintre cele mai reputate voci din România în domeniul geriatriei și longevității.

Spre deosebire de alte evenimente de profil, festivalul își propune să atragă în jurul conceptului de healthy aging și generațiile mai tinere. În acest sens, proiectul beneficiază de susținerea unor instituții educaționale de prestigiu, precum Liceul Internațional de Informatică București (ICHB) și The Entrepreneurship Academy.

Pe lângă componenta teoretică, Anti-Aging Festival pune un accent uriaș pe experiența directă. Participanții vor avea ocazia să interacționeze cu parteneri de top din domeniul medical, tehnologic și al nutriției, precum MedLife (prin programul Longevity 100+), InBody, PNOĒ, Herbagetica, Arcanum, Liposomals.ro, AparatePilates.ro și Alpha Pilates.

În zonele experiențiale special amenajate, vizitatorii vor putea testa tehnologii emergente și soluții inovatoare:

Evaluări avansate de compoziție corporală și analiză de metabolism;

Demonstrații live de Inteligență Artificială aplicată în medicină;

Testarea unor sisteme de monitorizare inteligente (wearable devices);

Sesiuni practice de pilates, yoga, functional fitness, tehnici de respirație și mindfulness;

Activări de tip cold exposure (expunere la frig) pentru stimularea sistemului imunitar și optimizarea celulară.

