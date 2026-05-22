O problemă de sistem

„Nu mai putem da vina pe tineri”, a declarat John Boumphrey pentru BBC, adăugând că sistemul de învățământ nu „pregătește tineri pentru piața muncii”.

Aproape un milion de tineri britanici nu sunt incluși în nicio formă de învățământ, nu au un loc de muncă și nu urmează niciun curs de formare profesională (NEET), și totuși Boumphrey afirmă că Amazon face eforturi mari să recruteze lucrători care să dețină abilitățile de care compania are nevoie.

Acesta a cerut ca stagiile de practică (experiența în muncă) să devină obligatorii pentru tinerii de peste 16 ani. „Nu este o problemă de motivație, ci o problemă de sistem, iar asta necesită un răspuns pe măsură.”

Stagiile de practică ar trebui să fie obligatorii

Amazon are 75.000 de angajați în Marea Britanie, iar jumătate dintre aceștia provin direct de pe băncile școlii sau din șomaj, potrivit lui Boumphrey.

Datele oficiale arată că rata șomajului în Marea Britanie a crescut ușor la 5% în intervalul de trei luni până în martie, comparativ cu 4,9% în perioada de trei luni până în februarie.

Boumphrey, managerul Amazon pentru Marea Britanie, a declarat: „Cred că mult prea des citim despre tineri că, într-un fel sau altul, le lipsesc motivația, reziliența sau dorința de a-și dezvolta abilități. Experiența noastră nu este deloc așa. Lucrăm cu persoane care probabil se află cel mai departe de piața muncii și exact în acele cazuri vedem, de fapt, cea mai mare transformare.”

„Stagiile de practică ar trebui să fie obligatorii pentru tinerii de peste 16 ani, deoarece au un efect „transformator” în a-i ajuta pe tineri să învețe „lucruri care nu cred că se predau în programa noastră școlară, dar pe care toți angajatorii le caută”, a spus el.

„Dacă aduci un elev de la profilul tehnic (T-level), acesta vine pentru o săptămână și înțelege valoarea muncii în echipă, a comunicării și a rezolvării de probleme”, a declarat el în cadrul interviului „Big Boss” pentru BBC.

Deficit pe piața muncii

Marea Britanie se confruntă cu o piață slabă a locurilor de muncă, tinerii fiind afectați în mod deosebit de reducerile de personal din sectorul ospitalității și din programele pentru absolvenți.

Cu toate acestea, Boumphrey a declarat că Amazon are problema inversă – se chinuie să găsească destui lucrători care să dețină abilitățile de care compania are nevoie. Compania deține 100 de sedii în Marea Britanie, inclusiv 30 de depozite.

„Cred că este nevoie ca toate companiile să colaboreze cu autoritățile locale și cu școlile postliceale sau de formare profesională, iar acest lucru trebuie să se întâmple la nivel regional, pentru a putea înțelege exact unde există deficit de competențe”, a declarat el.

„Am ajuns să angajăm mai mulți oameni”

Boumphrey a mai menționat că, atunci când Amazon a introdus roboții în depozitele sale, a existat o anumită îngrijorare că aceștia vor înlocui oamenii.

„De fapt, s-a întâmplat exact invers… am ajuns să angajăm mai mulți oameni”, a spus el. „Ingineri mecatroniști, oameni care pot întreține roboții, tehnicieni… acestea nu sunt posturi care existau deja. Nu găsim suficienți oameni pentru a ocupa aceste posturi.”

Amazon a fost criticată dur pentru valoarea taxelor pe care le plătește în Marea Britanie, criticii susținând că obligațiile sale fiscale nu au crescut în ritm cu vânzările, pe fondul avântului cumpărăturilor online de la pandemia de Covid-19 încoace.

La începutul acestui an, compania a devansat gigantul american de supermarketuri Walmart, devenind cea mai mare corporație din lume în funcție de vânzările anuale. În Marea Britanie, Amazon generează 30% din totalul vânzărilor online.

Întrebat despre taxe, Boumphrey a declarat: „Anul trecut am contribuit cu peste 5,8 miliarde de lire sterline. Bineînțeles că plătim toate taxele pe care trebuie să le plătim, însă când vă gândiți la contribuția noastră, nu este vorba doar despre suma pe care o plătim ca taxe, ci și despre cele 75.000 de locuri de muncă pe care le creăm.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE