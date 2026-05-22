Noul Orient Express va avea două opriri în România: Cum arată trenul de lux și cât costă o călătorie spre Istanbul

Cum vor arăta călătoriile exclusiviste cu noul Orient Express „La Dolce Vita”

Inspirat de eleganța italiană a anilor `60, trenul „La Dolce Vita” Orient Express promite o experiență unică. Călătoria începe în Roma, în lounge-ul Orient Express de la gara Roma Ostiense, proiectat de arhitectul Hugo Toro.

Aici, oaspeții sunt întâmpinați cu șampanie, gustări și muzică live italiană. Interiorul trenului reflectă un design rafinat, creat de studioul milanez Dimorestudio.

Cabinele de lux, de 7 metri pătrați, și suitele spațioase, de 11 metri pătrați, oferă tot confortul necesar pentru o călătorie de neuitat. În vagonul restaurant, pasagerii pot savura preparate semnate de Heinz Beck, bucătar cu trei stele Michelin, potrivit Euronews.com.

Oaspeții sunt întâmpinați cu șampanie, gustări în stil aperitivo și muzică live italiană. Foto: Profimedia Images

Unde va opri noul Orient Express

Prima oprire a trenului va fi la Veneția, unde călătorii pot explora canalele romantice și arhitectura spectaculoasă a „Orașului plutitor”.

Printre experiențele opționale se numără o plimbare cu barca pe lagună sau o incursiune în istoria orașului prin poveștile lui Casanova.

În vagonul restaurant, pasagerii pot savura preparate semnate de Heinz Beck, bucătar cu trei stele Michelin. Foto: Profimedia Images

Îndreptându-se spre est, trenul ajunge în Budapesta, cunoscută drept „perla Dunării”. Aici, pasagerii pot descoperi istoria orașului, arhitectura deosebită și farmecul celor două părți ale orașului, Buda și Pesta. După un prânz relaxant, aventura continuă prin peisajele pitorești ale Carpaților.

Două orașe din România sunt pe lista destinațiilor exclusiviste

În România, trenul oprește în două destinații de poveste: Brașov, cu farmecul său medieval, și Sinaia, un oraș montan renumit pentru Castelul Peleș. Aceste opriri sunt o oportunitate unică pentru turiști de a descoperi frumusețea și istoria regiunii.

Cabinele de lux, de 7 metri pătrați, și suitele spațioase, de 11 metri pătrați, oferă tot confortul necesar pentru o călătorie de neuitat. Foto: Profimedia Images

După traversarea peisajelor spectaculoase din estul Europei, călătoria de vis se încheie la Istanbul. Pasagerii vor explora străzile animate, bazarurile și domurile impunătoare ale orașului de pe Bosfor, conform Euronews.com. Cei care doresc pot continua aventura spre Orientul Mijlociu.

Anul trecut, vechiul tren Orient Express a ajuns și la București. Trenul a intrat în țară pe la Curtici și a avut o oprire în Gara de Nord.

o nouă rută a faimosului Orient Express va conecta Roma de Istanbul, oferind cinci zile și patru nopți de lux desăvârșit. Foto: Profimedia Images

Cât va costa o călătorie de lux cu noul Orient Express

Începând cu 22 octombrie 2026, o nouă rută a faimosului Orient Express va conecta Roma de Istanbul, oferind cinci zile și patru nopți de lux desăvârșit.

Itinerariul include opriri în orașe emblematice din Europa, iar biletele pornesc de la 20.000 de euro, potrivit sursei citate mai sus.

Experiența este destinată turiștilor care își permit acest lux. Totuși, doi români au avut plăcerea să petreacă o noapte îbn noul Orient Express, o experiență de aproximativ 25.000 de euro. Cei doi creatori de conținut au mers pe ruta Paris – Veneția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE