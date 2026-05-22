Cine poate intra în programul „Noua Casă”

Programul se adresează persoanelor fizice care vor să cumpere o singură locuință prin credit garantat de stat, aflată pe teritoriul României și înscrisă în cartea funciară, potrivit condițiilor publicate de FNGCIMM.

Cea mai importantă condiție este legată de locuințele deținute deja. Solicitantul trebuie să declare pe propria răspundere fie că nu deține nicio locuință, singur sau împreună cu soțul ori soția, fie că deține cel mult o locuință cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, dobândită prin alt mod decât prin program.

Pe lângă aceste reguli, beneficiarul trebuie să fie acceptat de bancă. Asta înseamnă că trebuie să aibă venituri suficiente pentru credit și să respecte normele interne ale finanțatorului.

Ce locuințe pot fi cumpărate

Prin „Noua Casă” pot fi cumpărate locuințe noi, locuințe consolidate sau locuințe vechi, cu condiția ca acestea să fie înscrise în cartea funciară și să respecte cerințele legale. Programul permite achiziția de apartamente sau case, dar diferența importantă este dată de valoarea locuinței și de avansul pe care trebuie să îl plătească beneficiarul.

Pentru locuințele de până la 70.000 de euro, avansul minim este de 5%. În acest caz, creditul poate ajunge până la 66.500 de euro, iar statul poate garanta până la 50% din valoarea finanțării, potrivit FNGCIMM.

Pentru locuințele noi sau consolidate, cu valori mai mari, avansul minim este de 15%. În această categorie, creditul poate fi cuprins între 59.501 euro și 119.000 de euro, iar garanția statului poate ajunge până la 60%.

Diferența dintre prețul locuinței și valoarea creditului vine din avansul plătit de cumpărător. De exemplu, la o locuință de 140.000 de euro, avansul de 15% înseamnă 21.000 de euro, iar creditul poate ajunge la 119.000 de euro.

De ce continuă programul și în 2026

Ministerul Finanțelor spune că programul este menținut pentru a sprijini accesul la locuințe, mai ales pentru persoanele care au dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Executivul susține că noul plafon permite continuarea programului și în acest an, în condiții mai avantajoase față de unele produse standard de pe piață.

În nota de fundamentare, Ministerul Finanțelor a invocat cererea constantă pentru locuințe, oferta limitată și nevoia de a menține un echilibru pe piața imobiliară. Pe scurt, statul garantează o parte din credit, iar banca are un risc mai mic. Pentru cumpărător, asta poate însemna un avans mai mic decât la un credit ipotecar obișnuit.

Cum se face înscrierea

Înscrierea în program se face prin băncile partenere. Persoana interesată alege locuința, verifică dacă se încadrează în condițiile programului, apoi merge la bancă pentru analiza dosarului.

Banca verifică veniturile, gradul de îndatorare și documentele locuinței. Dacă dosarul este acceptat, solicitarea este transmisă către FNGCIMM pentru acordarea garanției de stat.

Documentele cerute pot include actul de identitate, dovada veniturilor, antecontractul de vânzare-cumpărare, extrasul de carte funciară și declarația pe propria răspundere privind locuințele deținute.

Ce trebuie să știe cei care vor să cumpere prin „Noua Casă”

Programul poate fi atractiv pentru cei care au venituri stabile, dar nu au economii suficiente pentru un avans mare. Totuși, nu este o aprobare automată. Banca decide dacă persoana poate susține creditul, iar FNGCIMM acordă garanția doar dacă dosarul respectă regulile programului.

Cei care cumpără prin „Noua Casă” trebuie să țină cont și de restricțiile aplicabile pe durata creditului, inclusiv cele privind vânzarea locuinței fără acordul băncii și al autorităților.

Plafonul de 500 de milioane de lei arată că programul continuă, dar banii nu sunt nelimitați. De aceea, pentru cei care vor să cumpere o locuință prin această schemă, momentul depunerii dosarului poate conta, mai ales dacă cererea va fi mare.

