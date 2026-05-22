Trambulină financiară pentru o firmă privată

Un raport exploziv al Corpului de Control din Ministerul Transporturilor dezvăluie cum Registrul Auto Român a fost transformat într-o adevărată trambulină financiară pentru o firmă privată, devenită partenerul-cheie al instituției exact în mijlocul unei crize IT majore, potrivit News.ro.

Totul a pornit de la incidentul din 21 noiembrie 2024, când Centrul de Date al RAR a fost compromis în urma activării accidentale a sistemului de stingere a incendiilor cu aerosoli.

Raportul Corpului de Control demonstrează că incidentul nu a fost o simplă întâmplare neprevăzută. În realitate, „justificarea urgenței” a fost generată chiar de șefii RAR, care nu și-au îndeplinit obligațiile și sarcinile legale.

5 contracte cu atribuire directă

Sub paravanul acestei stări de urgență, Registrul Auto Român a evitat organizarea unor licitații publice și a optat pentru închirierea unei noi infrastructuri IT direct de la societatea Aegeria Business Consulting. Afacerea s-a perfectat prin 5 contracte cu atribuire directă, valoarea totală depășind 10,6 milioane de lei fără TVA.

Aceasta nu era, nici pe departe, prima afacere pusă pe roate cu respectiva companie. Între 2022 și 2025, Aegeria a strâns de la RAR nu mai puțin de 22 de contracte, în valoare fixă de 13.707.039,40 de lei. Auditorii au descoperit că grosul acestor achiziții, mai ales cele din 2025, a fost pus pe seama aceleiași „extreme urgențe” inventate după avaria IT din noiembrie 2024.

Conform raportului intrat în posesia News.ro, justificarea stării de urgență a fost, în realitate, efectul direct al „neîndeplinirii de către conducerea RAR – R.A. a obligațiilor și diligențelor” privind mentenanța vechii infrastructuri IT. Acest management defectuos a permis, în final, realizarea unei achiziții „netransparente și neconcurențiale”.

Abonați la banii statului

În afara celor menţionate sub pretextul urgenţei, firma a mai primit şi alte contracte prin achiziţie directă (AD) sau licitaţie deschisă (LD).

Astfel, pe 12 decembrie 2024, firma primeşte un contract de „implementarea şi operaţionalizarea unor echipamente şi soluţii noi de infrastructură şi securitate cibernetică”, în valoare de 1.300.000 de lei.

Cu şapte luni înainte, pe 9 mai 2023, semnează o înţelegere pentru lucrări de infrastructură tip S.O.C. (Security Operations Center) în valoare de 888.250 de lei.

Pe 31 octombrie 2023 încheie contractul pentru aplicaţia „Auto Pass” care prevedea servicii de dezvoltare software pentru interfaţa utilizatorului platformei în valoare de 262.900 de lei.

Datele financiare ale Aegeria, consultate de News.ro, arată o evoluţie financiară spectaculoasă a firmei în 2024. În 2023, Aegeria avea o cifră de afaceri de 12,5 milioane de lei, iar în anul următor aceasta a crescut de patru ori şi a ajuns la 50.073.154 de lei. Datele financiare pe 2025 nu sunt încă publice.

Profitul este şi el în creştere exponenţială. A sărit de la 2,3 milioane de lei la 15,5 milioane de lei, o creştere de 549%. Toate acestea au fost realizate cu doar 4 angajaţi.

Milioane de euro „feliate” pentru evitarea licitațiilor

Raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor analizează și relația dintre Registrul Auto Român și Sion Solution S.R.L., o companie care, în perioada 2022-2025, a beneficiat de 24 de contracte în valoare totală de peste 10,2 milioane de lei.

Dintre cele 24 de contracte, doar unul a fost atribuit prin licitație deschisă: contractul nr. 119/2022, semnat la 13 mai 2022 pentru „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă”, în valoare de 6.822.816,78 de lei cu TVA. Restul, însumând 3.400.253,94 de lei cu TVA, au fost atribuite prin achiziții directe.

Restul de 23 de contracte (în valoare de 3.400.253,94 de lei cu TVA) au fost atribuite prin achiziţii directe. Corpul de Control a stabilit că RAR a „feliat” (divizat) nelegal aceste contracte. Conform raportului, RAR a divizat intenționat aceste contracte pentru a se încadra sub pragurile valorice care obligă la licitație publică, o practică ilegală. 


 Comentarii (1)
Comentarii (1)
DC2705 22.05.2026, 11:33

Păi cum altfel să se umple cutiile de pantofi prin dulapurile potentaților zilelor noastre? N-ai cum altfel! Jos Bolojan, distrugător de șmenuri ale \"băieților buni\"!

