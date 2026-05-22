Cum a pornit controversa din restaurantul german care impune plata cu cardul

În Germania, o mare parte din populație preferă în continuare să plătească cu numerar. Potrivit datelor oferite de Banca Federală Germană și citate de portalul de știri Fr.de, în 2023, aproximativ jumătate dintre tranzacții s-au efectuat utilizând bancnote și monede.

Cu toate acestea, numărul celor care preferă plata cu cardul de debit sau credit este în creștere. Tot mai mulți clienți se declară deranjați de situațiile în care plata fără numerar nu este acceptată sau este posibilă doar pentru sume mari.

Situația din restaurantul german este cel mai recent exemplu de acest fel. Clienții au fost scandalizați de anunțul patronului și situația a devenit virală în mediul online. Restaurantul permitea plata cu cardul doar pentru sume mai mari de 25 de euro și exclusiv cu carduri EC.

Mesajul din restaurantul german i-a scandalizat pe clienți

Pe lângă restricția legată de suma minimă pentru plata cu cardul, afișul le amintea clienților că personalul localului „se bucură de bacșiș în numerar”.

Însă ceea ce a stârnit cu adevărat furia utilizatorilor Reddit a fost partea din spate a afișului. Acolo, era prezentată o „factură” care susținea că plata în numerar este mai avantajoasă decât cea cu cardul.

Bacșișul a general controverse și în Texas, acolo unde un restaurant îi anunța pe turiști încă de la intrare că dacă nu își permit să plătească tips nu au voie să se așeze la masă.

Ce spune un client care și-a dorit să plătească cu o bancnotă de 50 de euro

Unul dintre clienți a fotografiat anunțul și l-a distribuit în mediul online, acolo unde a explicat de ce este iritat de mesajul din local. Bărbatul explică cum el ar trebui să poată achita cu bancnota de 50 euro, pe care proprietarul restaurantului o poate folosi ulterior la spălătorie.

„Am o bancnotă de 50 de euro și voi plăti cu ea în restaurant. Proprietarul restaurantului folosește această bancnotă pentru a plăti la spălătorie. Proprietarul spălătoriei își plătește frizerul. După un număr nelimitat de plăți, bancnota mea de 50 de euro rămâne tot 50 de euro”, începea textul postării din mediul online.

În schimb, pentru fiecare tranzacție cu cardul, s-ar aplica un comision de 2,5%. Conform calculului de pe afiș, după 36 de tranzacții, din cei 50 de euro ar mai rămâne doar 5 euro, „restul de 45 de euro devenind proprietatea băncii”.

Mai mult, se sugera că plata în numerar ar elimina necesitatea unui contabil, ceea ce a ridicat suspiciuni în rândul utilizatorilor.

Clienții susțin că s-ar ridica de la masă și ar pleca dacă ar vedea asemenea mesaje în restaurant

Postarea a generat un val de critici la adresa restaurantului. „Fac acest restaurant evaziune fiscală pe scară largă sau cum se poate ca din 50 de euro să rămână 50 de euro?”, a comentat un utilizator.

Altul a adăugat: „Procentele mici percepute ca taxe sunt nesemnificative în comparație cu impozitele pe care ar trebui să le plătească de fapt”.

Totuși, justificarea costurilor legate de comisioane a fost și ea aspru criticată: „Comisioanele sunt cel mai ridicol argument posibil”.

S-a menționat inclusiv că timpul pierdut pentru închiderea casieriei în fiecare seară ar genera costuri suplimentare, iar „erorile de încasare sau furturile comise de angajați sunt factori mult mai relevanți care cresc cheltuielile pentru numerar”. Un utilizator a concluzionat: „M-aș ridica și aș pleca”.

Germanii îi acuză pe proprietarii de restaurante că fac evaziune fiscale

Deși mulți utilizatori Reddit au sugerat că practica restaurantului ar putea avea legătură cu evaziunea fiscală, acest lucru nu poate fi demonstrat doar pe baza unui simplu afiș.

„Este dificil de spus dacă restaurantele evită plata cu cardul din acest motiv”, a declarat expertul Lars Hornuf, pentru sursa citată mai sus.



Totuși, „este cert că tranzacțiile cu cardul sunt mai bine documentate”, a adăugat expertul.

Localul german nu este singurul care a stârnit un val de reacții în mediul online. În Italia, un mesaj afișat încă din 2017 la intrarea într-un bar stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l dea jos, deși a fost aspru criticat în trecut.

