Pauza va dura aproximativ două luni și va începe de la 1 iunie, jurnalistul explicând că decizia este una strict personală.

Anunțul a fost făcut public pe pagina sa de Facebook, unde ziaristul a ținut să detalieze calendarul absenței sale pentru a asigura o transparență totală în fața comunității de cititori.

„Relația cu noul proprietar este ireproșabilă”

Pentru a preîntâmpina teoriile conspirației sau zvonurile din piața media legate de o posibilă ruptură de trustul de presă pe care l-a cofondat, Dan Tăpălagă a subliniat că managementul instituției nu are nicio legătură cu această hotărâre.

Acesta a ținut să precizeze că raporturile profesionale cu redacția și cu noua conducere sunt excelente.

„Dragi prieteni și cititori, urmează o perioadă de aproximativ două luni în care voi lua o pauză de la activitatea mea curentă pe G4Media.ro. Asta se va întâmpla de la 1 iunie încolo. Vreau să fiu foarte clar din start, din respect pentru voi și pentru a elimina orice speculație: este vorba strict despre o pauză personală. În plan profesional totul este absolut în regulă. Relația cu noul proprietar și cu echipa G4 este una ireproșabilă”, a scris jurnalistul pe rețeaua de socializare.

Planurile pentru toamnă

Retragerea de pe scena publică este doar una temporară. Jurnalistul a stabilit deja intervalul în care își va relua proiectele jurnalistice, urmând să revină în atenția publicului spre sfârșitul sezonului estival.

„Ne revedem din august-septembrie, când voi reveni cu forțe proaspete. Vă mulțumesc pentru înțelegere și ne revedem spre sfârșitul verii!”, a încheiat Dan Tăpălagă.