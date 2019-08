De Dana Aramă,

Dezvăluirea a fost făcută de Mia Khalifa în cadrul unui interviu pe care i l-a acordat lui Megan Abbott.

Suma câștigată de Mia Khalifa din filmele XXX se ridică la 12.000 de dolari.

„Lumea crede că am făcut milioane din pornografie. Total fals. Am făcut, în total, 12.000 de dolari din această industrie și nu am mai văzut niciun ban după aceea. Dificultatea de a găsi un job normal după ce am renunțat la pornografie a fost… îngrozitoare”, a afirmat Mia Khalifa.

„Pentru a lămuri lucrurile: niciodată nu mi s-au promis milioane, nici eu nu așteptam așa ceva”, a adăugat fosta starletă porno.

Ea a mărturisit și că i-a fost foarte greu după ce a decis să se retragă din industria XXX.

„A fost înspăimântător pentru că nu știam ce aveam să fac”, a spus ea.

