Satul Oceretîne, situat în regiunea Donețk, a fost devastat de lupte în ultimele săptămâni. Imagini filmate cu drona obținute de AP arată clădiri distruse, fum ieșind din case și o localitate pustie.

Trupele ruse au atacat localitatea cu artilerie, drone și bombe în tentativa de a respinge forțele de apărare lipsite de muniție. Armata ucraineană a recunoscut că rușii au câștigat teren în zonă, dar a dat asigurări totodată că luptele continuă.

Cei 3.000 de locuitori ai satului Oceretîne au fugit din calea invadatorilor, printre care și o femeie de 98 de ani, care a mers săptămâna trecută singură aproape 10 kilometri cu ajutorul unui baston până a ajuns pe partea ucraineană a liniei de front.

