„Dacă vine un cutremur, o să fie rău. Adică sunt aceleaşi clădiri care au trecut şi prin cutremurul din 1977 şi o să fie rău. În momentul de faţă, noi avem proiecte de cam un miliard de lei de consolidare care sunt în diferite faze, fie de expertizare, fie de proiectare pentru începerea execuţiei. Sunt anevoioase procedurile administrative, dar vrem să le facem ca la carte”, a explicat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește blocurile nou construite, primarul Capitalei s-a arătat sceptic în legătură cu respectarea cerinţelor tehnice în cazul blocurilor nou construite.

„Aici e de la caz la caz, nu ştiu ce să spun. Teoretic, da. Practic, eu n-am încredere. Deci Inspectoratul de Stat în Construcţii are două atribuţii principale. Una de verificare a legalităţii când se emit autorizaţiile, şi aici e catastrofal, şi una de verificare a structurilor de rezistenţă. Aici nu am expertiză suficientă, dar din moment ce Inspectoratul e aşa de prost pe verificarea legalităţii, am dubii că e foarte bun în partea cealaltă”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a transmis că în ceea ce priveşte numărul clădirilor cu risc seismic consolidate sunt trei șantiere.

Potrivit lui Nicușor Dan, există proiecte în diferite faze pentru 150 de blocuri sau clădiri dintre care, în trei ani, ar putea să fie gata între 80 și 100 dintre ele.

FOTO: Hepta

