Adelina Pestrițu a făcut senzație pe rețelele de socializare după ce a decis să renunțe la implanturile mamare la începutul acestui an. Acum, vedeta a împărtășit cu fanii săi o imagine cu ea în costum de baie, dezvăluind astfel bustul natural.

După ce și-a scos implanturile mamare, Adelina Pestrițu a avut o perioadă de recuperare, în care a trebuit să poarte un corset și să aibă grijă la activitățile fizice. Însă acum, în timpul unei frumoase vacanțe în Turcia alături de familie, vedeta a decis să împărtășească cu fanii săi transformarea ei, postând o fotografie în costum de baie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Fotografia publicată pe rețelele de socializare arată clar schimbarea la nivelul bustului, evidențiind forma lor naturală. Fanii au fost încântați să vadă rezultatul final al deciziei sale de a renunța la implanturile mamare, felicitând-o pentru curajul de care a dat dovadă.

De ce a renunțat Adelina Pestrițu la implantul mamar

Recomandări INTERVIU | Scriitorul Avedis Hadjian, cu prilejul comemorării genocidului armean: „A rămâne armean reprezintă o afirmație împotriva morții, a extincției”

În anul 2016, Adelina Pestrițu a apelat la medicul estetician pentru a-și mări bustul. La vremea respectivă, fosta prezentatoare TV nu se ferea să vorbească despre alegerea ei. „Am apelat sau nu la chirurgia plastică? DA, am apelat! Și o spun răspicat și cu toată convingerea, cu toate că «se poartă» să fii misterioasă și prețioasă când vine vorba despre operații de ordin estetic. Nu știu dacă e bine sau nu, dar dar iubesc sinceritatea. Deși în ziua de astăzi, această metodă de înfrumusețare a trupului (care odată cu evoluția vârstei suferă transformări) este înțeleasă greșit, am curajul și relaxarea să recunosc că AM APELAT LA BISTURIU”, a scris bruneta, pe edamagazine.ro.

Acum, Adelina Pestrițu s-a răzgândit și a decis să renunțe la implantul mamar. Astfel că vedeta a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală în care medicul i-a scos implantul de silicon pus în urmă cu 8 ani.

Pe conturile sale de socializare, fosta prezentatoare a vorbit despre decizia sa. „Știți vorba «New Year, new me»? Se pare că în cazul de fața se aplică. Imediat după ce am împlinit cei 37 de ani, am suflat în lumânările de pe tort, am tras aer în piept și am trecut la schimbări majore”, și-a început Adelina postarea pe Instagram.

Recomandări De ce a iertat-o instanța pe Sorina Pintea de 15 luni de închisoare, deși a fost prinsă cu mita în pungă. Judecătorul a apreciat „implicarea inculpatei în domeniul sănătăţii”

„Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare”

Și a continuat: „Nu vă speriați, discutăm despre schimbări de ordin estetic. Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare, decizie luată după mult timp de gândire, în care am analizat situația împreună cu medicii și am luat în calcul tot ce ar putea să urmeze.

Dacă vă întrebați ce m-a convins mai exact să fac asta, vă pot răspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor și disproporțiile estetice”.

Urmărește-ne pe Google News