Potrivit conducerii politice și celei militare din Israel, operațiunea de la Rafah este menită eliminării ultimului bastion al mișcării islamiste palestiniene Hamas. Cu toate acestea, SUA și ONU sunt îngrijorate de mult trâmbițata operațiune, deoarece ar putea provoca un măcel în rândul oamenilor nevinovați. Ori Rafah este atât un punct critic de intrare a ajutoarelor internaționale în Gaza, cât și un loc ce găzduiește aproximativ 1,5 milioane de refugiați înghesuiţi în tabere, adăposturi şi locuinţe improvizate.

POLITICO scrie că planul a fost prezentat atât administrației Biden cât și organizațiilor care livrează ajutoare la Rafah. Propunerea părții israeliene este de a transfera populația la Al-Mawasi, un oraș de pe coasta de sud a Fâșiei Gaza. Propunerea nu este finală, iar discuțiile continuă între partea israeliană și cea americană.

Oficiali citați în anonimat de The Associated Press spun că planul prezentat de israelieni „nu a schimbat punctul de vedere al administrației americane”, și anume că lansarea operațiunii de la Rafah ar pune în pericol prea mulți civili palestinieni nevinovați.

„În absența unui astfel de plan, nu am putea susține operațiunea militară majoră de la Rafah”, a declarat vineri seara secretarul de stat Antony Blinken într-o intervenție la Sedona Forum, un eveniment organizat în Arizona sub egida McCain Institute.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat vineri că israelienii încă nu au prezentat „un plan complet” privind operațiunea de la Rafah, dar SUA continuă discuțiile cu Israelul în scopul protejării „oamenilor nevinovați”. ONU estimează că sute de mii de civili palestinieni riscă să moară în cazul declanșării operațiunii israeliene la Rafah.

Relatările legate de planul israelian privind evacuarea civililor din Rafah survin în timp ce directorul CIA, William Burns, se află în Egipt pentru găsirea unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas.

Potrivit ziarului israelian The Jerusalem Post, care citează publicația americană The Wall Street Journal, Israelul a transmis că Hamas are o săptămână la dispoziție pentru a accepta un acord privind ostaticii, în caz contrar urmând să lanseze operațiunea de la Rafah.

