Jucătoarea de tenis a postat pe contul său de Instagram o fotografie de pe patul de spital, unde apare cu nasul bandajat și anunță că a suferit o operație de rinoplastie. Simona Halep și-a operat nasul din motive medicale, iar cu această ocazie a acceptat și o modificare estetică.

„Așa cum unii dintre voi știți deja, m-am confruntat de ceva timp cu probleme cu nasul, care s-au agravat mai ales în perioada verii cât mai fost în Washington. Mi-a fost greu să respir și în timpul nopții totul se agrava”, a transmis jucătoarea de tenis.

„Singura metodă prin care puteam rezolva problema a fost să trec printr-o operație. Cu această ocazie, medicul Daniel Popescu mi-a făcut și o intervenție plastică. Mulțumesc!”, a mai transmis Simona Halep.

Sportiva a dat asigurări că „totul a decurs foarte bine”, însă trebuie să se odihnească câteva săptămâni înainte să reia antrenamentele. „Ne vedem în curând pe terenul de tenis”, le-a mai scris Simona fanilor.

Simona Halep a plătit pentru această operație suma de aproximativ 6.000 de euro, așa cum se arată pe site-ul oficial al medicului estetician.

Simona Halep și-a micșorat bustul

Jucătoarea de tenis a suferit în anul 2009 o operație de micșorare a bustului. A fost o decizie de bun augur luată de Simona Halep, care a vorbit despre intervenția chirurgicală suferită în urmă cu 13 ani. „Da, mi-am micşorat sânii. Operaţia am făcut-o în ţară. Am avut o perioadă de convalescenţă, însă am revenit repede pe teren”, declara Simona în august 2009.

Simona Halep a mărturisit pentru Daily Mail că avea probleme cu sânii, a căror greutate o deranjau destul de serios în timpul meciurilor.

„Greutatea sânilor mă deranja. Mă trăgeau înapoi şi nu îmi permiteau să reacţionez cum trebuie. Nu îmi plăceau nici în viaţa de zi cu zi. Aş fi făcut operaţia chiar dacă nu aş fi fost sportivă”, spunea Simona în mai 2010. Și în 2014 Simona Halep a atins subiectul, precizând: „În mod obişnuit, refuz să vorbesc despre asta, dar vă pot spune în câteva cuvinte ce s-a întâmplat. Am avut probleme grave la spate. Am discutat şi cu doctorii şi mi-au zis: «Te operezi sau te laşi de tenis!». Nu a fost o decizie uşoară, dar am fost nevoită să o iau”.

