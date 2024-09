Dan Bittman, cunoscut pentru cariera sa de succes ca artist și om de televiziune, este admirat nu doar pentru talentul său muzical și carisma inconfundabilă, ci și pentru felul în care își trăiește viața. Într-un interviu recent, Bittman a vorbit despre cum este în rolul de tată pentru cei trei băieți ai săi, ce fel de socru se imaginează și cât de mult își dorește să devină bunic.

Cunoscut pentru umorul său și farmecul aparte, Dan Bittman a dezvăluit și ce apreciază cel mai mult la o femeie: autenticitatea și umorul. Cât despre femeile care apelează la medicul estetician, cântărețul a spus:

„Totul este să nu exagerați, unele femei nu știu când să se oprească și merg mai departe, și mai departe. Eu știu că este foarte tentant și este normal ca o femeie să își dorească să arate bine în orice situație și la orice vârstă. Respect! Trebuie doar să aibă grijă ce chirurg plastician își alege pentru că este normal că și acești chirurgi plasticieni să își dorească să vândă cât mai bine produsele, dar important este când să te oprești și cât să îți pui. Nu prea mult.”

Totodată, el a glumit despre propria sa „slăbiciune”, spunând că este „slab de refuz”, lăsând de înțeles că șarmul său natural și jovialitatea îi fac dificilă respingerea în anumite situații.

„Niciodată, cum să refuz?! Sunt slab de refuz, nu pot să refuz, dimpotrivă, dar i-aș spune părerea mea”, a spus artistul în cadrul interviului pentru cancan.ro.

Întrebat dacă au existat situații în care și-a exprimat părerea sinceră față de femeile din viața lui, Dan Bittman a răspuns că da. Deși s-au supărat în unele cazuri, cântărețul a găsit rapid metode de ale împăca.

„Cum am împăcat-o nu pot să vă spun, dar i-am spus. Da, s-a întâmplat, sigur că da. Am primit muștruluieli, bineînțeles că nicio doamnă, nicio domnișoară nu este foarte fericită când primește mici înțepături din partea unui bărbat, dar sunt direct și atunci prefer să spun.”

„Ca bărbat trebuie să știi să fii diplomat, mai ales într-o relație cu o femeie”

Artistul a mărturisit că, în calitate de tată, încearcă să fie deschis și să ofere libertate copiilor săi, dar și să-i ghideze subtil. De asemenea, nu își ascunde bucuria la gândul de a deveni viitor socru și, mai ales, bunic, menționând că această etapă a vieții ar aduce o nouă împlinire.

„Le-am spus să aibă puțină diplomație. Ca bărbat nu este bine să fii prea direct, iar ca bărbat trebuie să știi să fii diplomat, mai ales într-o relație cu o femeie. Hai să nu fim nici așa bădărani!”

Și a continuat: „Ca socru?! Uite, fiul meu cel mare are o iubită foarte drăguță și sunt atât de fericit că sunt împreună și se înțeleg foarte bine. Nu știu dacă o să fiu în curând socru, dar mă bucur când văd că este cu cineva ok. Și mijlociul văd că îi face curte unei moldovence din Focșani, iar eu sunt pentru, sunt băieții mei, cum să nu-i încurajez?! Numai cel mic care este frumos de pică, e înalt, face volei, nu are. Dar bine, este în clasa a XII-a, să se ocupe de învățătură, apoi să se gândească la femei. Sau să se gândească de acum, dar să-și ia Bac-ul”.

