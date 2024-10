„Nu am apelat, dar aș vrea puțin să-mi fac ceva. Nu operație, să-mi fac ceva cu acid hialuronic, pe la buze, pe la ochi, dar operație nu! Aș vrea să-mi pun puțin așa, nu mult.

Nu vreau să exagerez, nu vreau să-mi fac așa ceva. Dacă îți pui o dată, după trebuie să-ți pui mereu, că altfel rămâi cu ele așa zbârcite. Nu prea am riduri, dar așa să îmi pun și eu, să fiu bine”, a spus Saveta Bogdan pentru Spynews.ro.

Chiar dacă se simte într-o formă de invidiat, Saveta Bogdan are în continuare grijă de sănătatea ei, motiv pentru care urmează tratamentul recomandat de medic.

„Mâine mă duc să-mi iau rețeta de medicamente, că mai iau și eu pastile de tensiune, de circulație, iau că trebuie. Dragostea mă ține tânără”, a mai spus Saveta Bogdan pentru sursa citată.

A fost cerută în căsătorie, dar a refuzat

Saveta Bogdan, în vârstă de 78 de ani, a refuzat cererea în căsătorie a iubitului avocat, mai tânăr cu 23 de ani. Artista de muzică populară și partenerul ei, care locuiește peste hotare, sunt împreună de mai bine de 10 ani, însă distanța le-a afectat relația, iar interpreta nu este pregătită să facă pasul cel mare.

„Avocatul a vrut de mai multe ori să mă mărit cu el. A vrut de acum 10 ani. Eu am spus că eu de măritat nu mă mai mărit niciodată! Am fost căsătorită de două ori, îmi ajunge. Nu are rost să mă căsătoresc și a treia oară.

Am avut doi soți, mi-au murit amândoi, nu mai vreau să mă mărit. Iubire nu mai este la vârsta asta, dar există un respect și o obișnuință. Contează că mă sună mereu, mă întreabă ce fac, se interesează de mine”, a susținut îndrăgita interpretă pentru Cancan.

