Cât costă geaca cu încălzire electrică a lui Dorian Popa: „Mi-a plăcut! Are trei trepte de încălzire”

Zilele trecute, cântărețul a mers la mall și și-a achiziționat o geacă culoarea oului, spune el. Târziu a descoperit că aceasta are și un sistem de încâlzire. „E geaca de care sunt extrem de încântat. Am cumpărat-o ieri după ce am terminat de filmat vloggul în mall. Am cumpărat-o pentru că mi-a plăcut și pentru că se potrivește cu încălțămintea care au și alb și ou. (…) Am intrat în magazin, încântat, mamă ce frumoasă e geaca, plătește, ia-o pe tine, nu știu ce.

Am ieșit și de la magazin până la parcare, Cori făcea numai așa, că am un buton, și aveam camera într-o mână și bagajul în alta. Nu mi-a venit să cred, m-am uitat, am văzut că e buton și am văzut că am un buton pe geacă. Am scăpat camera, era în valoare de 28.000 de ron, aproximativ 6.000 de euro. Ce s-a întâmplat cu inima mea, nici nu pot să vă spun. Eram ca în filmele cu proști. Am lăsat camera pe jos, m-am uitat la ea și apoi să văd ce are butonul de la geacă”, a povestit pe YouTube cântărețul.

Și a continuat: „Acest buton, am aflat de la un urmăritor de pe Instagram căruia îi mulțumesc, această geacă există de câțiva ani de zile, dar acum a descoperit-o și Popa. Deci are încălzire în ea. În buzunar are un cablu usb și îți bagi orice baterie vrei și are trei trepte de încălzire. Colegul de pe Instagram mi-a spus că a și spălat-o și ține și la spălat”, a mai explicat el care a și arătat cablul gecii.

Recomandări Refugiatele din Timișoara care au reușit să pună pe picioare o școală pentru elevii ucraineni. „Aici am ajuns ca fugari, dar am rămas, că părinții mei au găsit ceva interesant la oraș”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Este vorba despre o geacă de la Viggo-Tailoring care costa 799 de lei, dar acum e la reducere, poate fi achiziționată cu 639 de lei.

Se operează în curând

Dorian Popa, în vârstă de 34 de ani, are probleme la un picior, în urma unei căzături periculoase. Artistul a anunțat că în luna martie va suferi intervenția chirurgicală, care nu mai trebuie amânată.

„Niște probleme mai serioase decât mă așteptam eu! Am sperat să fie doar o banală căzătură pe gheață, deși șocul pe care l-am simțit, și din felul în care am simțit că mi-a sărit genunchiul, din poziție, mă cam convingea că nu o să fie tocmai lejer. Am sperat, pentru că așa este omul, până în ultimul moment. Însă domnul doctor a fost un dulce și și-a găsit un pic de timp după cele 7 operații, pentru că i-am spus că nu am pace (n.r. – să aștept) până astăzi”, a mărturisit Dorian Popa pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Recomandări Unde se duc oamenii fără adăpost după ce sunt externați din spitale? Cazul unui bărbat care a trăit o lună la urgențe în București. Apoi a dispărut

Dorian Popa urmează să se opereze la genunchi pe data de 8 martie. Artistul s-a ales cu 3 ligamente rupte în urma căzăturii, dar și cu un menisc spart. Cu toate astea, vloggerul nu se sperie, mai ales pentru că ar fi avut probleme și la genunchiul stâng în urmă cu patru ani. „M-a consultat la 5 după-amiază, am fost repede, mi-a făcut un RMN, seara la 10 m-a consultat domnul doctor și mi-a zis că este nasol. Pe 8 martie sunt programat la operație. S-au rupt 3 dintre cele 4 ligamente și s-a spart un menisc. Nu mă sperie, că am avut și genunchiul stâng acum 4 ani ”, a adăugat artistul.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Îl recunoști? Era unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi, dar viața lui s-a schimbat după ce a divorțat de fosta soție, în doar un minut

Observatornews.ro Tragedie în Apuseni. O tânără mămică a murit la trei zile după ce a născut. Fusese preluată de ambulanță împreună cu bebelușul ei

Știrileprotv.ro Ce a descoperit Paza de Coastă americană, după ce s-a chinuit să salveze un bărbat care a cerut ajutor

FANATIK.RO Afacerea din care Dana Nălbaru și Dragoș Bucur fac bani frumoși. Cântăreața muncește cot la cot cu angajații

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 5 februarie 2023. Balanțele ar putea interpreta greșit anumite evenimente și să devină nervoase sau frustrate, din acest motiv

PUBLICITATE CHALLENGE: Cum poți descrie gustul Coca-Cola Zero Zahăr fără cuvinte?