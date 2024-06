După câteva luni de la separare, Babs, face declarații neașteptate, ținând să precizeze că între ei nu a existat infidelitate. Ambii au fost fideli de-a lungul relației, doar că atunci când poate nimeni nu se aștepta, au ajuns în punctul de a spune „stop”.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie.

Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a mărturisit Babs pentru Cancan.

Recomandări EXCLUSIV | De ce a dispus Înalta Curte redeschiderea urmăririi penale împotriva Adinei Florea, fosta șefă a Secției Speciale. Instanța: „Procurorii au clasat dosarul fără un minimum de verificări”

Mai mult, aceștia au decis să nu se mai vadă o perioadă, pentru ca fiecare să meargă mai departe și să își poată reface viața alături de altcineva.

„A trecut foarte mult timp de când ne-am despărțit. Încercăm să ne refacem amândoi viața. De aceea am stabilit să nu ne mai vedem o perioadă. Dar ambii îl avem și-l împărțim pe Cheluțu. Oamenii se mai și despart, asta e”, a completat aceasta.

Urmărește-ne pe Google News