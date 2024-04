În ultimii ani, Dorian Popa și-a surprins fanii nu doar cu conținutul său captivant pe YouTube, ci și cu pasiunea sa pentru amenajarea casei sale. De la interiorul impecabil până la curtea sa desprinsă parcă dintr-un loc exotic, artistul a investit timp și resurse considerabile pentru a-și transforma locuința într-un adevărat paradis.

A stârnit un val de admirație printre urmăritorii săi, după ce a oferit o privire în culisele proiectului său de suflet: curtea sa. Cu un buget impresionant, Dorian Popa a reușit să creeze o adevărată oază de lux și relaxare chiar în propria sa curte.

Punctul central al acestui paradis personal este o piscină de dimensiuni impresionante, înconjurată de palmieri. În plus față de acest element de atracție, Dorian Popa a investit într-o terasă de lux și mai multe șezlonguri, oferindu-și astfel un spațiu perfect pentru relaxare și socializare. Atmosfera de vis este accentuată de luminițele din curte. Fie că este zi sau noapte, curtea lui Dorian Popa emană o eleganță demnă de cele mai rafinate locații de vacanță.

Pe rețelele de socializare, cântărețul a încărcat mai multe fotografii cu noua sa curte de care este foarte mândru. Dorian Popa se relaxează de fiecare dată când are timp liber la piscina din curtea sa.

„Dressingul meu poate fi asemănat cu un spital”

Dorian Popa se mândrește cu casa pe care și-a construit-o la Domnești, lângă București, dar și cu dressingul său în care are o mulțime de jachete, maiouri, pantaloni, multe dintre ele achiziționate de la branduri de lux.

În urmă cu câțiva ani, Dorian Popa a început construcția locuinței sale de vis. A investit sute de mii de euro în cele mai bune materiale, finisaje, dar și mână de lucru. A avut grijă să meargă constant pe șantier, a verificat muncitorii, care au făcut totul după bunul plac al artistului.

Vila, care are și etaj, dar și mansardă, are o sufragerie mare, trei băi și mai multe camere. La etaj, cântărețul are și propriul dressing, acolo își ține hainele cu care apare zi de zi îmbrăcat în vloggurile sale sau la evenimentele la care ia parte.

Într-un clip video postat anul trecut pe YouTube, Dorian Popa și-a prezentat casa cameră cu cameră, printre acestea a ajuns și în dressing. Cântărețul are un dulap mare, pe colț, fără uși. Acolo are aranjate jachetele, maiourile, pantalonii, dar și câteva perechi de pantofi.

Totul e călcat și bine aranjat. „Dressingul meu poate fi asemănat cu un spital. Da, știu, sunt nebun după ordine, poate un pic mai nebun decât prevede legea. Dar spuneți-mi mie, nu e așa că e totul frumos când este aranjat?”, a transmis Dorian Popa, chiar din dressingul lui, unde pe mai multe rafturi are și mai multe perechi de pantofi.

Valoarea adidașilor lui Dorian Popa ajunge la 40.000 de euro. „Acestea sunt bijuteriile mele”, a spus el.

