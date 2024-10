Divizia 146 israeliană a vizat activități operaționale împotriva țintelor și infrastructurii Hezbollah din sud-vestul Libanului, au anunțat marți Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

„Divizia 146 este prima divizie de rezervă care operează în sudul Libanului, ca parte a operațiunilor în curs împotriva Hezbollahului în zona de nord”, a spus IDF, adăugând că divizia „a servit ca brigadă regională defensivă”, iar forțele sale au fost dislocate din nordul Israelului, Fâșia Gaza și Cisiordania.

Divizia 146 este susținută în această acțiune ofensivă de Brigada 213 de Artilerie.

Până în prezent, incursiunea terestră a armatei israeliene în Liban, care a început în urmă cu o săptămână, s-a concentrat pe partea de est a zonei de frontieră.

