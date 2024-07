Claudia Iosif, cunoscută publicului sub numele de Babs, și Dorian Popa au avut o relație de mai bine de 11 ani, însă acum, bruneta dorește să nu mai fie asociată sub nicio formă cu fostul său partener. Deși s-au despărțit în termeni amiabili, singurul lucru care îi mai leagă este celebrul lor patruped, Cheluțu.

„Noi nu mai suntem de un an împreună, nu mai am nicio legătură cu el”

Relația lor s-a încheiat, iar cei doi nu s-au mai văzut din luna martie, când Claudia și-a mutat atelierul de haine, care avea sediul la vila artistului.

„Noi nu mai suntem de un an împreună, nu mai am nicio legătură cu el. Cred că deja e cazul ca numele noastre să nu mai fie asociate. Chiar îmi doresc asta. Fiecare are viața lui, a trecut deja foarte mult timp. Nu ne-am mai văzut de când mi-am mutat atelierul, din luna martie. Nu mai avem nimic de împărțit”, a declarat Babs pentru cancan.ro.

„Nu știu dacă e cu cineva, nu-i treaba mea”

În prezent, Claudia și Dorian îl mai au în comun doar pe Cheluțu, cățelul celebru din videoclipurile artistului. Ambii sunt foarte atașați de animăluț, astfel că au ales să aibă „custodie comună” asupra acestuia. Transferul patrupedului de la un domiciliu la altul se face însă prin intermediul menajerei, pentru a evita întâlnirile directe între cei doi.

„Cheluțu vine la mine prin menajeră. Fiecare îl ia în funcție de program. Eu sunt foarte fericită și împlinită acum, nu mă mai uit în trecut. Și el e sigur fericit și îi doresc numai bine. Nu știu dacă e cu cineva, nu-i treaba mea. În ceea ce mă privește, nu mă văd mireasă și cu familie, dar nu știi ce-ți aduce viața. Nu iubesc în acest moment”, a adăugat aceasta.

Fosta iubită a lui Dorian a spus cum urmează să-și petreacă această perioadă din vacanță. Claudia va fi în compania unei prietene din Suedia, pe care a cunoscut-o pe Instagram, datorită lui Cheluțu.

„Îmi vine o prietenă din Suedia, în vizită, săptămâna viitoare. Am cunoscut o pe Instagram, din dragostea pentru Chelutu, întrucât și ea are un french bulldog. Ne știm de doi ani. Și ne-am împrietenit. Acum caută zbor să vină la mine. Poate ia și copilul cu blană cu ea, desi nu știu cum va reacționa Cheluțu, pentru că este foarte agresiv cu alte animale. Nu acceptă nici pui, nici femelă. Am mai încercat, dar nu e deloc sociabil.

Ea e ca și sora mea. Anul trecut am fost în Grecia și ne-am propus să ne vedem în fiecare vară. E minunat că dragostea pentru căței unește oameni din țări așa îndepărtate. Cățelușa ei, Zelma, nu e castrată, dar Cheluțu da. Ar fi o minune să se împrietenească”, ne-a mai spus fosta iubită a artistului.

