În toamna anului 2023, omul de afaceri Călin Donca a fost arestat. La vremea respectivă, afaceristul și alți inculpați au fost cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, conform DIICOT.

Călin Donca susține că Dorian Popa l-a defăimat în perioada în care el era în arest, iar acum a decis să îl dea în judecată. „Am contractat serviciile de promovare din partea lui Dorian Popa și am făcut anumite plăți în acest sens.

Mai departe, în momentul în care am fost arestat pentru total alte acuzații decât colaborarea mea sau activitatea pentru care Dorian Popa m-a promovat, numitul Dorian Popa a făcut defăimare la adresa mea pur și simplu din pură inițiativă, ceea ce mi-a făcut un extraordinar de mare dezavantaj de imagine, deoarece a făcut acuzații pe la televiziuni și mai departe a făcut un grup, unde a investit toți investitorii mei și să facă împreună acțiuni, să vină la Brașov după bani, să învrăjbească 407 oameni împotriva mea”, a declarat Călin Donca, la Știrile Antena Stars, conform Spynews.

Călin Donca susține că Dorian Popa i-a stricat imaginea

30.000 de euro are de gând Călin Donca să ceară de la Dorian Popa, bani pe care vrea să îi doneze unui orfelinat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în instanță, până la acest moment cântărețul nu a făcut declarații despre acest subiect.

„Vorbim de zeci de milioane de euro dacă ar fi să discutăm despre paguba imaginii afacerii și imaginii mele. Bineînțeles că el nu are aceste sume cu care să mă despăgubească (…) Eu știu că nu are de unde să îmi dea. Ce rost are să îl dau în judecată pentru un milion de euro? 30.000 de euro, pe care vreau să îi donez, aia vreau, vreau să îi donez unui orfelinat de copii”, a mai declarat omul de afaceri.

Dorian Popa e acum actor principal într-un film

Dorian Popa e actor principal în comedia „Mentorii”. Flex Barbarul, personajul jucat de Dorian Popa, este unul dintre cei trei mentori care îl vor ajuta pe Johnny Baltă, jucat de Cătălin Bordea, să își transforme viața și să îi demonstreze tatălui că este demn să devină moștenitor al imperiului financiar.

Flex Barbarul va încerca să-l convingă pe elevul său că succesul în viață este garantat de un fizic impresionant, la care poți ajunge doar prin antrenamente de fitness barbar, regim alimentar cu carne semicrudă și multe alte trucuri și scurtături pentru a putea obține rezultate uimitoare într-un timp-record.

„Acum un an și ceva am citit pentru prima dată schița scenariului și mi s-a părut extrem de bun. M-am reîntâlnit cu regizorul Adrian Tapciuc și cu băieții după un an și mi s-au reconfirmat primele impresii când am citit scenariul și am râs cu gură până la urechi“.

