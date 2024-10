Conform sursei citate, accidentul a avut loc cu cinci tururi înainte de sfârșitul cursei, atunci când Austin Cindric s-a izbit de mașina condusă de Brad Keselowski. După coliziune, vehiculul a ricoșat, iar acela a fost momentul în care a avut loc cel mai mare accident din istoria cursei.

All of the angles of the Big One at Talladega.



Nearly the WHOLE FIELD involved in this crash. #NASCAR pic.twitter.com/zmnsbaqCAR — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 6, 2024

Se pare că în acest accident au fost implicate 28 de vehicule, iar Nascar a permis desfășurarea cursei sub steag galben până la trei tururi înainte de încheiere. Ulterior, a afișat steagul roșu, întrucât pe pistă se aflau mai multe mașini avariate.

„Toată lumea devine mai agresivă la sfârşitul curselor”, a spus Joey Logano, copilotul lui Keselowski.

După două tururi suplimentare, cursa a fost câștigată de Ricky Stenhouse Jr.

