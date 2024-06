Zilele trecute, Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, a fost surprinsă alături de Andrew Tate. La vremea respectivă, Claudia, cunoscută în showbiz drept Babs, nu a dezvăluit în ce conjunctură a ajuns la o petrecere la munte dată de frații Tate, Andrew și Cobra.

Claudia Iosif, după ce a participat la petrecerea dată de frații Tate: „Oamenii au fost foarte ok. Ne-am distrat frumos”

Pentru Cancan, ea a dezvăluit că printr-o prietenă a fost invitată la petrecerea dată de milionari britanici, despre care vedeta a avut cuvinte de laudă, a recunoscut că s-a distrat alături de ei. „Am acceptat să merg la o petrecere unde erau și frații Tate. Eu țin mult la imaginea mea, eu nu am apărut cu nimic negativ. Am fost invitată printr-o prietenă. Niciodată nu voi merge undeva cu forța. Și niciodată nu voi fi în postura de a încerca să intru în grațiile unor bărbați.

Niciodată nu-mi voi dori să fiu băgată în seamă. Departe de mine aceste lucruri, am o atitudine. Am demnitate. Nu am nevoie să impresionez pe nimeni. Din contră, cine mă cunoaște, știe că eu sunt greu de abordat. Nu mai am nici 20 de ani să am această atitudine. A fost o împrejurare să mă aflu acolo. Oamenii au fost foarte ok. Ne-am distrat frumos”, a declarat Babs, care a spus că nu are nicio legătură cu Andrew și Cobra Tate.

„Nu am nicio treabă cu frații Tate. Am rămas însă plăcut impresionată de ei, față de imaginea care li se făcuse, aceea de bad-boys. Oamenii au fost foarte respectuoși!”, a adăugat fosta iubită a lui Dorian Popa.

Petrecerea de la munte nu a fost lipsită însă de un incident. Claudia Iosif a susținut că o domnișoară care a participat la petrecere a făcut scandal. „Ce să se întâmple, nimic care merită un subiect de presă, dar am să-l spun! Din păcate, una dintre fete care, nu știu cum a ajuns acolo, a băut foarte mult.

Ea a fost invitată să fie dusă acasă pentru că deranja pe toată lumea și, la un moment dat, când ea și-a dat seama că va pleca acasă, s-a gândit să facă circ! Da, n-au poftit-o, i-au zis: «Băi, lasă băutura! Ar fi mai ok să pleci acasă, pentru că toată lumea este deranjată de comportamentul tău, uite, ai un șofer afară, care te va duce la București»”, a declarat Babs, în emisiunea „Xtra Night Show”, conform Spynews.

Și a continuat: „În primă fază, ea a zis da, dar după vreo 10-15 minute s-a gândit că o doare cotul pentru că, cu ceva timp în urmă, se urcase pe ATV și s-a julit la cot. Nu s-a răsturnat, a intrat într-un mic șanț, să zic așa, și cumva, s-a lovit la cot. Nu știu, pentru că nu era nimeni lângă ea, noi mergeam foarte departe unii de alții. Tocmai să nu ne accidentăm. Era un drum destul de abrupt, de munte. Noi eram pe ATV, dar în spate, adică, fiecare mergea în ritmul lui“. Babs mai susține că ambulanța fost chemată la petrecerea de la munte, apoi și poliția a intervenit.

Comunicatul poliției, după ce a ajuns la petrecerea de la munte a fraților Tate

„În urma apariției în spațiul public a unui articol referitor la un eveniment produs în orașul Comarnic, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic au fost sesizați, la data de 20 iunie a.c., în jurul orei 22.00, de către o femeie, despre faptul că a fost implicată într-un eveniment rutier.

În baza sesizării, a fost constituită echipa operativă pentru verificarea aspectelor sesizate. La fața locului a fost identificată apelanta, o tânără de 28 de ani, din municipiul București. Din primele verificări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că în cursul zilei de 20 iunie a.c., tânăra în cauză s-ar fi deplasat pe un vehicul (ATV) pe un drum forestier din orașul Comarnic.

La un moment dat, conducătoarea vehicului a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, aceasta răsturnându-se pe o parte, pe drumul forestier. Tot la fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, tânăra refuzând examinarea medicală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, se arată în comunicatul celor de la IPJ Prahova.

