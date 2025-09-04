Stilul relaxat al lui Radu Vâlcan de la Insula Iubirii a atras imediat atenția fanilor, care îl apreciază nu doar pentru carismă, ci și pentru simțul său vestimentar impecabil. De la costume lejere asortate pentru plimbările pe plajă, la kimonouri pentru ceremonii, fiecare alegere vestimentară a lui Radu Vâlcan pare să fie gândită până la cel mai mic detaliu.

Radu Vâlcan, îmbrăcat în haine scumpe

Mai mult, prezentatorul nu se teme să experimenteze cu culori și accesorii, reușind să transforme orice ținută într-un look memorabil. Fanii urmăresc cu interes fiecare apariție, iar comentariile de pe rețelele de socializare sunt pline de laude pentru felul în care reușește să combine confortul cu eleganța. Dar cât costă ținutele lui?

La Insula Iubirii 2025 a purtat doar haine ale brandului Niște Haine, care pot fi găsite pe site-ul cu același nume. Spre exemplu, pentru outfitul albastru-verde-roz de trei piese, doritorii trebuie să plătească 850 de lei, setul fiind la reducere de la 1.200.

Totodată, în emisiune, el a purtat și multe kimonouri, unul negru a atras atenția. Acesta costă 2.500 de lei și e unisex. „Kimono brodat manual, negru caviar, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă statement se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul tău unic.

Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din in, brodat manual cu mărgele. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale. Culoare: negru caviar. Material: 100% in. Detalii: brodat cu mărgele.”, se arată pe site-ul brandului despre acest articol vestimentar.

Kimono de 3.250 de lei

Un alt kimono purtat de Radu Vâlcan e cel Cloud Grey – UNISEX, care costă 3.250 de lei. „Kimono brodat manual, gri nor, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă vestimentară remarcabilă se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul dvs. unic.

Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din mătase, brodat manual cu mărgele pe dantelă. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale”, e descrierea piesei vestimentare.

La Insula Iubirii 2025, Radu Vâlcan a impresionat și cu accesoriile lui, poartă mereu coliere impresionante la gât. Mai ales Marian Grozavu le-a remarcat, iar la finalul emisiunii, el a primit un lanț de la prezentator.

