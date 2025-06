Cât costă mașina pe care o conduce Irina Columbeanu în SUA: „Nu îmi vine să cred”. Tânăra și-a luat permisul la 16 ani

Dacă la acea vreme toată lumea vorbea despre poșeta care face parte din colecția mamei ei și este Chanel vintage, în valoare de mii de euro, acum internauții au început să discute despre cheia de mașină pe care Irina Columbeanu a scos-o din geantă.

Deși are doar 18 ani, se pare că fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor nu se ferește să urce la volan, mai ales că și-ar fi luat permisul în urmă cu doi ani, potrivit informațiilor care au apărut în presă de-a lungul timpului. Deoarece în SUA este legal acest lucru.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa. Adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă. Și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, afirma în trecut Irinel Columbeanu pentru Antena Stars, după ce se întorsese din Statele Unite ale Americii, unde își vizitase fiica.

Acum, după ce videoclipul în care se vede cheia de la mașină s-a viralizat din nou, în mediul online se vorbește intens despre bolidul pe care Irina Columbeanu l-ar conduce în SUA. Și se pare că nu este deloc o mașină ieftină!

Din câte se pare, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor ar fi primit de la Mr. Pink, actualul partener al mamei ei, un Mercedes care valorează aproximativ 60.000 de euro.

„Nu îmi vine să cred ce mare te-ai făcut”, „Ești la fel de frumoasă ca mama ta”, „Sănătate multă părinților tăi care te-au educat frumos”, „Cheia aia de la Mercedes”, „Fată frumoasă, tu conduci?” și „Sper să ai noroc în dragoste, că în rest ai tot” sunt doar câteva dintre sutele de mesaje primite pe TikTok în dreptul clipului video.

