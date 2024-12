Conacul Sfânta Elena, situat în pitorescul sat Berevoiești, județul Argeș, este o opțiune rafinată pentru persoanele care își doresc să petreacă sărbătorile de iarnă într-un cadrul elegant și confortabil. Puțini știu că proprietatea îi aparține Monicăi Anghel.

Astfel că, tariful pentru o noapte de cazare acolo este de 413 lei. Situat la 146 de kilometri de Aeroportul Internațional Sibiu, conacul Sfânta Elena este o destinație accesibilă, dar totodată și retrasă, care oferă liniște și intimitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Camerele sunt decorate cu atenție la detalii și sunt dotate cu televizoare cu ecran plat și canale prin cablu, acces WIFI gratuit și băi private echipate cu dușuri și articole de toaletă de lux. Unele dintre camere oferă o priveliște spectaculoasă asupra munților din zonă, adăugând o nouă de farmec șederii.

Pensiunea este situată la 5 kilometri de satul Gămăceşti. Proprietatea din Argeș are ieşire și la râul Bratia. Conacul are 8 camere duble, fiecare cu baie proprie, TV, radio, internet.

Recomandări Reacția mercenarilor lui Horațiu Potra când au aflat că alegerile au fost anulate: „Acuma trebuie făcut ceva, mers peste ei și dat foc!”

Anul trecut, un sejur de șase nopți la conacul Monicăi Anghel, în afara sărbătorilor, au fost nevoiți să scoată din buzunar suma de 1.500 de lei, iar micul dejun este inclus.

În primăvara anului trecut, prețul pentru o noapte de cazare era de 280 de lei. „Pe bunica, mama mamei, o chema Elena, acest conac l-am terminat dintr-o moştenire de la ea, pe care am vândut-o. Şi nu întâmplător este acolo, pentru că bunicul era din Argeş. Acolo am muncit fizic, mi-a făcut plăcere, am făcut multe jardiniere din paleţi ajustaţi cu drujba”, a povestit Monica Anghel acum ceva timp.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News