Festivitățile de Revelion din Coreea de Sud au fost anulate

Alina a postat pe TikTok cum și-au sărbătorit seara dintre ani, în ciuda faptului că toate festivitățile din țară au fost anulate după prăbușirea avionului Boeing 737 al companiei Jeju Air.

Persoane din toate colțurile lumii, dar în special cele din Coreea de Sud, au fost marcate de emoții puternice în această perioadă, după cel mai grav dezastru aerian din istorie petrecut pe teritoriul sud-coreean.

Festivitățile de Anul Nou au fost suspendate pe întreg teritoriul sud-coreean după prăbușirea avionului, în urma căruia au pierit 179 de oameni. Doar doi membri ai echipajului au supraviețuit.

Cum au petrecut românii din Coreea de Sud

În ciuda atmosferei sumbre din Coreea de Sud, Alina și soțul ei au găsit o modalitate de a marca intrarea în noul an.

Alături de familia și prietenii veniți din România, ei au optat pentru o experiență specială pe un vas turistic.

Recomandări Din România până în Coreea de Sud pe motocicletă: un traseu de 36.000 de kilometri făcut în 91 de zile. Cifrele unei călătorii extraordinare

„Am ales ca anul acesta să facem Revelionul în orașul Busan. Pentru că cele mai importante momente sunt alături de familie și de prieteni, am avut grijă să filmăm aproape totul. Atunci când va crește Lisa, va avea de privit multe amintiri”, spune ea în videoclipul postat pe TikTok.

Costuri accesibile pentru o seară de neuitat

Alina a dezvăluit că petrecerea pe vas a fost surprinzător de accesibilă. „Am ales un vas turistic și am plătit 100 de lei de persoană. Am fost mai multe grupuri, nu am închiriat vasul doar noi”, a povestit ea.

Pe lângă prețul rezonabil, experiența a inclus gustări și fotografii gratuite oferite de personalul vasului, iar priveliștea orașului Busan luminat în noaptea dintre ani a fost descrisă drept „de poveste”.

„Pe vas, în timpul petrecerii primești gustări și fotografii gratuite făcute de staff. Priveliștea este de poveste, dar este posibil ca la final să ai o durere de cap dacă ai rău de mare. M-am temut că micuța va fi speriată, dar ea a fost cea mai entuziasmată”, a mai povestit Alina în videoclipul său.

Un Revelion atipic

În lipsa festivităților oficiale, grupul a fost nevoit să își organizeze propria petrecere. Petrecerea a continuat pe plajă și a fost un succes, cu momente de dans și voie bună, dar și cu o reflecție asupra tragediei care a marcat această sărbătoare în Coreea de Sud.

Recomandări Cine este mama lui Sebastian Stan. Georgeta Orlovschi a divorțat în 1984, după Revoluție s-a mutat în America și s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf

„Din cauza accidentului tragic care s-a întâmplat cu avionul Jeju Air s-au anulat toate festivitățile de Anul Nou. Așa că am împărțit sarcinile, băieții au mers după boxă, iar noi fetele am mers la magazin și am cumpărat snacksuri și șampanie. Ne-am distrat pe cinste cum numai românul știe, pregătiți să intrăm în noul an bucuroși”, a declarat Alina în postarea sa.

Videoclipul publicat de Alina pe TikTok a atras atenția multor utilizatori din România. Unii le-au urat în comentarii distracție plăcută și voie bună, însă alții nu au fost de acord cu alegerea lor de a petrece, în timp ce atâtea familii sunt în doliu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News