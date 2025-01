Dubaiul, destinație preferată de vedetele din România, a fost gazda unei întâlniri inedite între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Cei doi au petrecut sărbătorile de iarnă în această locație minunată, împreună cu cei doi băieți ai lor. Fotografiile apărute pe rețelele de socializare arată momente frumoase petrecute în familie, sugerând o atmosferă relaxată și plină de bucurie, potrivit spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Claudia Pătrășcanu, cunoscuta cântăreață, a decis să își ducă copiii într-o vacanță specială, departe de frigul din România. Surpriza a venit însă când s-au întâlnit cu tatăl copiilor, Gabi Bădălău, în aceeași destinație. Dubaiul, cu peisajele sale spectaculoase și hotelurile luxoase, a oferit cadrul perfect pentru reîntâlnirea celor doi părinți.

Pe lângă Crăciunul și Revelionul petrecute aici, Claudia a povestit pe rețelele sociale despre experiențele inedite trăite alături de cei mici, dezvăluind detalii din vacanță.

Recomandări Regiunea României care vede prima autostradă între orașe la 35 de ani de la Revoluție. Șosele de zeci de miliarde proiectate până în 2030

„Crăciun fericit! S-a dus Crăciunul, vine Revelionul și uite așa trecem rapid în anul următor și uite cum am ajuns eu și în vacanță. Mamă, ce vacanță. Ce frumos e și chiar vreau să împărtășesc cu voi bucuria mea sufletească, nu merg eu în vacanță zi de zi, săptămânal sau lunar, dar măcar acolo două-trei vacanțe pe an, dar vacanțe din astea sănătoase. Acum suntem în Dubai, stăm nouă zile și astăzi am ajuns și abia aștept să descoperim Dubaiul așa cum mai vedem și noi pe diferite story-uri”, a spus Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

De asemenea, o altă prezență în Dubai a fost Bianca Drăgușanu, care a ales să își petreacă Revelionul alături de o prietenă. Cazată într-un hotel de lux, Bianca a împărtășit imagini cu focurile de artificii spectaculoase, care au marcat trecerea în noul an. Vedeta s-a despărțit recent de Gabi Bădălău, însă coincidența face că au petrecut Revelionul în același oraș.

Bianca Drăgușanu nu a vrut să se mai împace cu Gabi Bădălău

La scurt timp după cearta cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a plecat în vacanță, în Canada, la o prietenă. În ciuda insistențelor bărbatului de a se împăca, se pare că Bianca nu a vrut să audă de asta, mai ales că a aflat că acesta a petrecut timpul în Dubai, cu alte domnișoare.

Recomandări Elogiu adus României de televiziunea americană CNN: „Nu au mai rămas multe locuri în Europa, dar România se apropie”

Astfel că Bianca a plecat din Canada în Dubai, una dintre destinațiile ei preferate de vacanță, alături de Codruța, prietena la care s-a dus în Canada, la scurt timp după despărțirea de Gabi Bădălău.

În urmă cu ceva timp, într-o perioadă în care lucrurile nu erau tocmai roz în relația lor, Bianca Drăgușanu a recunoscut că îl iubește pe Gabi Bădălău, potrivit Spynews.

„Totul este incert în jurul nostru, singurul lucru sigur pe care-l știm amândoi este că ne iubim în momentul de față și aud asta, și îmi arată asta. Tot ce pot să-ți spun este că mă iubește și eu îl iubesc, nu știu cât durează și nu știu de ce suntem sortiți să trecem prin așa ceva amândoi pentru că nu este ușor”, declara Bianca Drăgușanu, la un podcast misto by Bursucu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News