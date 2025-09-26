Tată a nouă copii, Cristi Borcea e căsătorit din anul 2018 cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii. Milan e băiețelul lor, care a intrat acum în clasa a III-a, iar Rania și Indira sunt gemenele cuplului, care în această toamnă au început școala, dar nu orice școală!

Școala privată la care merg gemenele lui Cristi Borcea

Omul de afaceri pare că nu se uită la bani când vine vorba de copiii lui, așa că gemenele merg la o școală privată. Rania și Indira învață la Mark Twain International School București unde taxele nu sunt deloc mici. Conform site-ului oficial al școlii, prețurile sunt în funcție de ciclu de studiu.

Pentru gemenele lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel plătesc anual pentru școala primară (clasele 1-4 sau 1-6, în sistemul internațional / bilingv) sunt în jur de 14.800 de euro, adică 73.548 lei conform datelor pentru anul școlar 2025/2026.

Acest preț ar include cărțile de studiu ale copiilor, dar și alte beneficii. „Credem în transparența prețurilor pentru a sprijini planificarea financiară a familiilor noastre. Structura noastră cuprinzătoare de taxe include: taxe școlare complete, toate cărțile și materialele educaționale, set complet de uniforme, trei mese nutritive pe zi și taxe de înscriere”, se mai arată pe site-ul școlii private.

Au optat pentru un sistem bilingv

La aceeași școală merge și Milan, fratele mai mare al gemenelor, el acum e în clasa a III-a, după cum anunța Valentina Pelinel înainte de începerea noului an școlar. „Am ales o școală privată din zona casei, care oferă un program și o abordare adaptată nevoilor lor. Am ales pentru ei sistem de învățare bilingv, urmând atât programa românească, cât și cea internațională.

Îmi place ideea de a învăța într-un mediu care le stimulează curiozitatea și le oferă expunere la mai multe limbi străine, dar vreau în același timp să vorbească corect și cursiv limba română. Milan a dat examenele de evaluare națională pentru prima oară anul acesta și a avut rezultate foarte bune, deci cred că am făcut o alegere bună.

În data de 8 septembrie vom însoți 3 școlari la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Milan va intra în clasa a treia și fetitele vor intra în clasa zero. Hai că ne distrăm, nu glumă!”, spunea Valentina Pelinel pentru Cancan.

Vedeta s-a ținut de cuvânt, iar la începutul acestui nou an școlar a apărut cu toți copiii. „Ghiozdane mai mari decât ele, emotii cât universul si curaj cât pentru o lume intreagă. Prima zi de scoală pentru Indira si Rania si clasa a Ill-a pentru Milan – aventura continuă”, a anunțat vedeta pe 9 septembrie.