Anamaria Prodan traversează o perioadă aglomerată, dar plină de emoții frumoase. Impresara, cunoscută pentru programul său intens și cariera de succes, își face mereu timp pentru familie – mai ales atunci când vine vorba de momente cu adevărat speciale. Fiica sa cea mare, Rebecca Dumitrescu, revenită recent în România din Statele Unite, va avea astăzi prima sa expoziție de picturi în București.

Evenimentul marchează un pas important în cariera tinerei artiste, care a transformat pasiunea pentru artă într-o adevărată afacere. Rebecca a mai expus anterior și în New York, iar acum este pregătită să-și împărtășească viziunea artistică și publicului din România.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

Anamaria Prodan s-a declarat profund impresionată de talentul Rebeccăi și extrem de mândră de parcursul fiicei sale. Vedeta nu a putut lipsi de la acest moment special și, așa cum a făcut întotdeauna, și-a anulat toate angajamentele pentru a fi alături de Rebecca.

Recomandări 35 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990: Drumul lui Ion Iliescu de la pucist în PCR până la Președinția României, stropit mereu cu sângele altora

„Rebecca are prima ei prezentare în România, este pictor, artă abstractă. Vineri, la ora 18.00, primul ei vernisaj. 24 de tablouri are. Acum o lună a expus la New York, a avut 20 de lucrări. Acum un an a expus în Los Angeles. Pentru mine faptul că a venit în România este ceva de suflet. Vinde tot! Strânge tot! Fiica mea nu e ca mine așa cheltuitoare. Strânge fiecare bănuț. Cel mai scump a fost 10.000 de dolari”, a declarat Anamaria Prodan, la Un Show Păcătos.

Rebecca a venit din America alături de iubitul ei

Fiica impresarei nu a venit singură din SUA, ci însoțită de noul său iubit. Anamaria a mărturisit că l-a cunoscut recent și a avut doar cuvinte de laudă la adresa tânărului, pe care îl consideră un băiat educat și respectuos.

În așteptarea expoziției, familia s-a reunit pentru un grătar relaxant, un gest ce demonstrează relațiile bune dintre Anamaria Prodan și tatăl fiicelor sale, care au ales să fie uniți pentru a sărbători succesul Rebeccăi. Expoziția promite să fie un eveniment emoționant și un nou început pentru tânăra artistă.