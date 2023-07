Înainte de căsătoria cu Piero Ferrari, care a avut loc în 2021 în Capri, Romina Gingașu lucra la o companie care vindea avioane private de lux. L-a cunoscut pe omul de afaceri chiar la muncă, atunci când încerca să îi vândă un avion.

În ultimii ani, ea și-a schimbat domeniul de activitate. A renunțat la jobul la respectiva companie și a început să investească în imobiliare, până acum aproximativ 10 milioane de euro a alocat pentru proiecte rezidențiale, după cum scrie Forbes.

Cea mai recentă achiziție făcută de Romina Gingașu e în valoare de două milioane de euro

Unele dintre proprietăți sunt în zona Floreasca și zona de nord din București. Cea mai recentă achiziție făcută de România Gingașu e în valoare de două milioane de euro, în zona Herăstrău, unde a cumpărat ultimele două etaje ale unui imobil.

„Pentru mine, Sapphire Herăstrău este de departe cea mai practică clădire, în care există terasă pentru fiecare cameră de oaspeți și laundry room de 15 mp, separat, lângă zona de lift”, spune ea. Pentru piața din București, consideră că apartamentele de tip penthouse cu terasă largă reprezintă o investiție bună, “însă sunt puține construite”, a spus ea pentru sursa citată mai sus.

Recomandări Ceea ce s-a întâmplat în azilele groazei din Voluntari e doar un episod al poveștii. Restul se petrece peste tot, printre noi

Romina Gingașu e implicată și într-un alt proiect rezidențial din zona Pipera din Capitală. Dezvoltatorul construiește un cartier de vile. „Mă raportez la randamentul pe termen lung și întotdeauna achiziționez din faza de proiect. Nu închiriez proprietățile, deoarece toate au o particularitate pe care doresc să o păstrez sau să o dezvolt”, a mai explicat Romina Gingașu.

Deși poate investi oriunde în lume, ea a ținut neapărat să aibă proprietăți în țara ei natală. „A fost încă de la început prima alegere, fiind cetățean român, consider că am o datorie morală față de țara mea și aceeași datorie față de plata TVA, de aceea achiziționez proprietăți în nume propriu. Nu urmăresc să intru în piață ca dezvoltator”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Totodată, ea a investit și într-un alt cartier rezidențial în zona de Nord, încă din 2016, dar și într-un cartier de vile din Voluntari. „Negociez intens prețurile și achiziționez în momente strategice ale pieții. Același lucru l-am făcut în 2016, apoi în timpul pandemiei de COVID și o voi face în continuare, în funcție de mișcările pieței”, a mai declarat soția lui Piero Ferrari.

Recomandări EXCLUSIV. I-am vizitat pe 28 de femei și bărbați închiși în azilele groazei: „Ce se întâmpla dacă nu voiați să măturați?”. A început să plângă

Ce proprietăți are Romina Gingașu în străinătate

Romina Gingașu deține 45% din Palazzo Marsigli din Bologna, în Italia. Soția lui Piero Ferrari e și proprietara a două apartamente la Monte Carlo.

Romina Gingașu, despre relația cu Piero Ferrari

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?». Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat».

E foarte atent cu cheltuielile. Noi suntem o familie cât se poate de normală. (…) Am fost mereu o persoană sociabilă și asta m-a ajutat foarte mult în Bombardier. Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez. La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el.

Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam. Și îi mulțumesc pentru asta. Singurul român care deține un Bombardier este domnul Țiriac. Și este singurul român care își permite. Restul, scuze… Din punct de vedere financiar, legal”, a explicat Romina Gingașu la Digi FM.

Playtech.ro Gestul enervant pe care Kate Middleton îl face mereu. Aşa şi-a exasperat familia

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

PUBLICITATE Cel mai bun medic pediatru!. De ce spune asta o mămică despre dr. Mihalache

FANATIK.RO Cea mai liniștită plajă din România. Aici pot fi observați “licuricii de mare”

Știrileprotv.ro Pentru prima oară în istoria sa, UE va admite că a discriminat prin neprimirea României în Schengen. Vor fi despăgubiri

Observatornews.ro "Este cea mai frumoasă parte din România din ce am văzut până acum". O turistă din Germania impresionată de frumuseţile unei regiuni din ţara noastră

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Ce face și cum arată acum Andrei Zaharescu, la 10 ani de la divorțul de Andreea Berecleanu