Anca Serea a fost invitată la „Vorbește lumea” cu doi dintre copiii ei. Au fost așezați în bănci, iar vedeta a fost întrebată ce temeri are pentru acest început de an școlar, care debutează luni, 5 septembrie. „Avem emoții. O parte dintre ei sunt nerăbdători să înceapă școala, spre exemplu Ava, care este încântată de școală și tot ce se întâmplă acolo.

Ea este clasa a II-a acum. Moise va merge la grădiniță. La noi e foarte complicată povestea pentru că David este anul doi de facultate, Sarah începe și ea un nou capitol, va merge la liceu la Tonitza, în clasa a IX-a, deci toți la școală, la grădiniță”, a spus vedeta, care a început pregătirile de școală din vreme.

„Nu e simplu. Am avut de pregătit multe ghizdane și de cumpărat multe rechizite. Eu am învățat că e important să fim organizați cu ceva timp înainte. Cam cu două săptămâni am început să pregătim. Îmi și place, face parte din viața noastră să fim implicați ca părinți.

Bineînțeles că eu mă implic mai mult. Adi este acum într-un turneu în India. Va veni, dar va fi, din păcate, absent în prima zi de școală, atunci când va suna pentru prima oară clopoțelul dar recuperăm”, a mai declarat ea.

Recomandări De ce haiducii și punk-ul au prins mai bine în Oltenia. Meditații de la fața locului

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Întrebată cine îi ajută mai mult pe copii la teme, la activitățile pentru școală, Anca Serea a dezvăluit că ea e mereu alături de ei. „De cele mai multe ori eu, dar nu au nevoie de un ajutor extra pentru că sunt foarte implicați și se facem temele în timpul weekendului, iar în weekend eu îi ajut.

Greu este acum, în prima săptămână de școală când avem nevoie de o acomodare cu toții, și mie îmi va fi foarte greu pentru că urăsc să mă trezesc dis de dimineață, și cu culcatul pentru că ne culcăm destul de târziu, când sună alarma de dimineață nu ne face plăcere de loc”, a mai spus ea la Pro TV.

Întrebată despre notele copiilor la școală, vedeta a spus că nu e xigentă, nu le cere note mari. „Nu, nu am pus niciodată presiune, mai ales din punctul ăsta de vedere al educației. I-am lăsat pe ei, e clar că nu toți copiii fac performanță la școală.

Cred că e important să găsim materia care le aduce bucurie, satisfacție. Ava e o elevă silitoare, fetele sunt mai muncitoare, băieții au noroc, ei prind așa, din zbor. Fetele sunt mai implicate în ceea ce înseamnă școala”, a încheiat ea.

Din primul mariaj, Anca Serea are doi copii, pe David, care e la studii în Olanda, și pe Sarah. Tatăl lor s-a stins din viață, însă Adi Sînă le e mereu alături. Vedeta mai are patru copii cu cântărețul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”

Playtech.ro Detalii BOMBĂ despre trecutul soției lui George Simion. Secretul amoros pe care îl ascunde Ilinca

Observatornews.ro Afacerea cu care un ucrainean a dat lovitura în România. Meseria învăţată de la tatăl său l-a ajutat să scape de război

Știrileprotv.ro Un pod de autostradă a fost construit în jurul unei case. De ce a refuzat proprietarul să se mute

FANATIK.RO Top 5 minciuni și falsuri din manualele de istorie comuniste. Cum am fost păcăliți în legătură cu Nicolae Ceaușescu și Ștefan cel Mare

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 3 septembrie 2022. Scorpionii se consideră feriți de anumite probleme, pentru că se folosesc de inteligența cu care sunt înzestrați