Clauza „cocaină”

Cuplul a inclus o „clauză cocaină” în acordul prenupțial, care îi va aduce lui Keith Urban 600.000 de dolari pentru fiecare an de căsătorie, potrivit The Standard. Suma este legată de faptul că artistul s-a abținut de la consumul de droguri și alcool pe durata căsniciei.

Vestea despărțirii lui Nicole Kidman și Keith Urban după aproape două decenii de căsătorie a șocat întreaga lume. Considerați mult timp unul dintre cele mai durabile cupluri din lumea spectacolului, ei au îmbinat lumea filmului și cea a muzicii prin uniunea lor aparent de succes.

Actrița câștigătoare a premiului Oscar a depus marți, 7 octombrie, cererea de divorț la un tribunal din Tennessee, confirmând zvonurile.

Trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari

Atenția s-a îndreptat acum către acordul prenupțial al cuplului, semnat înainte de nunta lor din 2006. Problemele lui Keith Urban cu drogurile au determinat cuplul să includă „clauza cocaină”. Prin acest acord, Nicole Kidman se angaja să-i plătească acestuia câte 600.000 de dolari pentru fiecare an în care el se abținea de la consumul de substanțe interzise sau alcool.

Cântăreţul de muzică country, câştigător a patru premii Grammy, ar putea acum să plece cu suma uluitoare de 11 milioane de dolari doar din această clauză.

Cum vor fi împărțite responsabilitățile legate de creșterea copiilor

Cei doi au împreună doi copii, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, şi Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. În documentele trimise spre aprobare judecătorului a fost inclus și un plan parental.

„Mama și tatăl se vor comporta unul față de celălalt și față de fiecare copil astfel încât să ofere o relație plină de iubire, stabilă, consistentă și hrănitoare cu copilul, chiar dacă sunt divorțați”, se menționează în planul parental permanent depus în cererea de divorț.

Conform planului, Nicole Kidman va fi părintele principal al celor două fiice ale cuplului. Ea le va avea în grijă 306 zile pe an.

„Nu vor vorbi urât unul despre celălalt sau despre membrii familiei celuilalt părinte. Vor încuraja fiecare copil să continue să-l iubească pe celălalt părinte și să se simtă confortabil în ambele familii”, se mai precizează în document.

Având în vedere că ambii părinți câștigă peste 100.000 de dolari pe lună, niciunul dintre ei nu va avea nevoie de ajutor pentru îngrijirea copiilor sau de pensie alimentară.

Nicole Kidman a fost căsătorită și cu Tom Cruise. Cei doi au fost căsătoriți timp de peste zece ani, din 1990 până în 2001, și au împreună doi copii.

