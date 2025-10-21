Într-o perioadă în care prețurile de cazare sunt în continuă creștere, o destinație de vacanță din județul Sibiu atrage atenția printr-un tarif considerabil.

Potrivit Booking.com, la începutul lunii decembrie 2025, o noapte de cazare în vila Andreei Esca din Porumbacu de Sus costă 870 de lei, o sumă care depășește tarifele practicate în stațiuni de renume precum Mamaia, chiar și în plin sezon estival.

Situată la poalele Munților Făgăraș, în satul Porumbacu de Sus, vila Andreei Esca oferă oaspeților o experiență de cazare deosebită. Cu o suprafață de 40 de metri pătrați, vila include două dormitoare, o chicinetă complet utilată, baie privată și o terasă cu vedere panoramică la munte. Interiorul este decorat în stil rustic, cu mobilier din lemn, și dotat cu facilități moderne precum WiFi gratuit, televizor cu ecran plat, mașină de cafea și jocuri pentru întreaga familie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Printre cei care și-au investit banii la Porumbacu de Sus se regăsesc și Andreea Esca și Tudor Chirilă, colegi la PRO TV, acolo unde vedeta prezintă știrile, iar artistul este antrenor la „Vocea României”.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Potrivit celor spuse de Tudor Chirilă, Andreea Esca l-a convins să își cumpere o pensiune în acea zonă din județul Sibiu, chiar dacă el inițial se gândea să investească la Visci.

„Am ajuns în Porumbacu după multe insistențe. Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. «Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău»! «Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău». «Nu vin, nu vin! Eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin?». Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și la un moment dat am început să întreb dacă oare e vreo proprietate prin sat care se vinde”, a spus Tudor Chirilă despre discuția pe care a avut-o cu Andreea Esca.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE