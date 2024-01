Cătălin Bordea a distribuit pe rețelele sale de socializare, o fotografie din noaptea de Revelion. Actorul a amuzat pe toată lumea cu descrierea imaginii, mai ales că fanii s-au gândit imediat că face referire la fosta sa soție și noul ei iubit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„An fantastic la aproape toată lumea”, a scris Cătălin Bordea în dreptul imaginii, potrivit Wowbiz. Reacția fanilor a venit imediat, iar aceștia i-au transmis lui Cătălin mesaje de încurajare. „Ce putea fi mai frumos decât să scapi de doi șerpi într-un singur an?

La mulți ani, un an nou fericit alături de cei dragi!”, „Ai avut cel mai binecuvântat an, Cătăline!”, „Capul sus! Dumnezeu nu doarme”, „A fost un an greu, dar ai reușit!”, „Ești un om foarte fain și lucruri bune vor veni pentru tine sigur pentru că meriți!”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Zilele trecute, Cătălin Bordea a avut o primă reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike, fostul lui prieten, au fost surprinși împreună într-un mall din București. Îndrăgostiții s-au afișat oficial ca un cuplu, iar comediantul le transmite, într-o notă ironică, „să rămână împreună, ca să nu mai deranjeze și alți oameni”.

Recomandări „Îți dau eu ție curent!”. Poliţist condamnat, după ce a bătut un om care reclama o pană de curent. Dus la post, bărbatul a primit un electroșoc în piept. „Am căzut instantaneu la pământ”

Spike a fost chiar cavaler de onoare la nunta lui Cătălin Bordea cu Livia. „Chiar le doresc să rămână împreună, ca să nu mai deranjeze și alți oameni. Până la adânci bătrânețe. De aici înainte, dacă vrei să fii prietenul meu, trebuie să semnezi un contract.

Măcar dacă-mi fac ceva, să primesc și eu niște despăgubiri, ceva în schimb. Nu se poate așa, fără nicio obligație. Și eu semnez, nu doar ei. Clar că nici nu o să le facem cunoștință cu soțiile sau iubitele. Poate după ani de zile. Ele cu ele, noi cu noi”, a spus Cătălin Bordea pentru CANCAN.RO.

Urmărește-ne pe Google News