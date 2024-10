Tensiunile dintre Selina, iubita lui Victor Slav, și Oana Paraschiv continuă să crească la Asia Express, iar fanii emisiunii de la Antena 1 au observat că cele două concurente nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Rivalitatea lor a devenit evidentă, iar înțepăturile nu întârzie să apară la fiecare pas. Selina și-a spus deja părerea fără menajamente despre Oana, iar atmosfera dintre ele devine din ce în ce mai apăsătoare.

În episodul recent din „Podcastito”, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au discutat pe larg despre acest subiect fierbinte. Cei doi comedianți au analizat situația tensionată dintre cele două concurente și au ajuns la concluzia că ar exista o doză de invidie din partea Oanei. Cortea a mers chiar mai departe și a sugerat că adevăratul motiv al conflictului ar fi legat de Victor Slav.

„O simt perversă, o simt șerpoaică pe ea. Eu am spus după cum mi se pare”, spunea Selina, despre Oana Paraschiv.

Cătălin Bordea: Oamenii ăștia nu se mai văd. Lumea Selinei cu lumea Oanei nu se pupă. E un pamflet, o să zic de mai multe ori să înțeleagă lumea. Oana își dorește iubire. Oana își dorește dragoste. Oana își dorește un bărbat înalt, frumos, protectiv.

Nelu Cortea: Și tu zici că e așa pentru că n-are partener?

Cătălin Bordea: Selina are iubire, are dragoste, are protecție, are bărbatul înalt și frumos, calm, mișto, notorietate. Făcând o analogie, sub formă de pamflet, dacă ție ți-e foame, Nelu, și eu am o găină la rotisor și ție ți-e foame…

Nelu Cortea: Tu vrei să zici că vrea să dea la găina ei?

Cătălin Bordea: La cocoșul ei.

Nelu Cortea: Deci Oana are o găinușă și Selina are un cocoș.

Cătălin Bordea: (…) Nu ai avea o râcă?

Nelu Cortea: E posibil.

Cătălin Bordea: Eu cred că Oana e invidioasă, Selina a simțit că e invidioasă și…

Nelu Cortea: (…) Oana are o „slăviciune” pentru Slav. Dar e posibil să fie invidioasă și pentru tot pachetul.

