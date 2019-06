Cătălin Bordea face nuntă. „O să avem 80 de invitați maximum”

Cătălin Bordea face anul acesta nunta cu Livia. la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, Cătălin Bordea a explicat că este în toiul pregătirilor pentru marele eveniment.

„Nevastă-mea de şapte luni nu doarme pentru că ea plănuieşte totul. Şi apoi când pleacă în oraş stă patru ore şi când vine o întreb: ce-ai făcut patru ore. Îmi răspunde: am stabilit furculiţele. Ea chiar plănuieşte şi am tot respectul pentru această femeie fantastică. Are nişte idei dubioase la un moment dat. Am o relaţie extraordinară cu socrii. Mă iubesc ca pe ochii din cap, iar pentru mine sunt părinţii mei.

O să avem 80 de invitaţi maximum. Naşii sunt prieteni foarte buni, care stau în Canada. Capatos este fratele meu mai mare, el m-a trimis în viaţă. Nu va fi o nuntă chiar tradiţională. O va duce tatăl ei la altar. Rochia este foarte simplă, nu este tip sirenă, are două sau trei rochiţe, dar foarte simple. În luna de miere plecăm în Portugalia”, a spus Cătălin Bordea, potrivit spynews.ro.

Pe contul lui de Instagram, Cătălin Bordea a postat o imaginea cu invitația la nuntă.

„Această invitație de nuntă a fost posibilă cu ajutorul a două femei minunate, Livia Bordea care decide de comun acord și Ioana Luiza care desenează extraordinar de fain”, a explicat el.

